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Боррель: Проблема Придністров'я не завадить Молдові на шляху до ЄС

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 14:28

Ситуація із невизнаним Придністров'я не завадить Молдові вступити до Європейського Союзу.

Про це після прибуття на саміт у молдовському селі Бульбоака заявив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

"Рух Молдови в бік ЄС не залежить від подій у Придністров'ї", – сказав він.

Боррель нагадав, що Кіпр зміг приєднатися до ЄС, маючи територіальні проблеми (острів розділений на Республіку Кіпр і невизнану Турецьку республіку Північного Кіпру).

"Молдова теж може це зробити", – додав він.

Однак, за словами Борреля, для цього Молдова повинна надалі впроваджувати реформи.

Президент України Володимир Зеленський, який теж прибув на саміт особисто, заявив, що Україна і Молдова разом будуть у Євросоюзі

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Президентка Європарламенту Роберта Метсола, відповідаючи на питання про можливість вступу Молдови до ЄС до 2030 року зазначила, що Євросоюз "буде готовий, коли Молдова буде готова".

Президентка Молдови Мая Санду нещодавно заявила, що Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, щоб захиститися від російської загрози. 

Про те, як у Молдові "зупинили" нормальну життєдіяльність країни заради саміту, дивіться у відеоблозі "ЄП" з місця події.

Теми: Придністров'яМолдова
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