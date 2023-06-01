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Боррель: Проблема Приднестровья не помешает Молдове на пути в ЕС

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 14:28

Ситуация с непризнанным Приднестровьем не помешает Молдове вступить в Европейский Союз.

Об этом по прибытии на саммит в молдавском селе Бульбоака заявил высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

"Движение Молдовы в сторону ЕС не зависит от событий в Приднестровье", – сказал он.

Боррель напомнил, что Кипр смог присоединиться к ЕС, имея территориальные проблемы (остров разделен на Республику Кипр и непризнанную Турецкую республику Северного Кипра).

"Молдова тоже может это сделать", – добавил он.

Однако, по словам Борреля, для этого Молдова должна в дальнейшем внедрять реформы.

Президент Украины Владимир Зеленский, который тоже прибыл на саммит лично, заявил, что Украина и Молдова вместе будут в Евросоюзе.

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Президент Европарламента Роберта Метсола, отвечая на вопрос о возможности вступления Молдовы в ЕС до 2030 года отметила, что Евросоюз "будет готов, когда Молдова будет готова".

Президент Молдовы Майя Санду недавно заявила, что Молдова хочет как можно быстрее вступить в ЕС, чтобы защититься от российской угрозы.

 О том, как в Молдове "остановили" нормальную жизнедеятельность страны ради саммита, смотрите в видеоблоге "ЕП" с места события, а также читайте описание ЕвроПравды об ожиданиях от саммита.

Темы: ПриднестровьеМолдова
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