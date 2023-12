Зеленський зустрівся з президенткою Косова на полях саміту в Кишиневі

Президент Володимир Зеленський у четвер провів зустріч із президенткою частково визнаного Косова Вйосою Османі на полях саміту Європейської політичної спільноти в Кишиневі.

Про це, як пише "Європейська правда", Османі повідомила у Twitter.

"У часи, коли позиція має значення, я висловила нашу повну солідарність президенту України Володимиру Зеленському. Ніхто не розуміє біль, боротьбу та стійкість України краще за косовський народ", – написала президентка Косова.

Реклама:

"Ніщо не може стати на заваді прагненню народу до свободи. Слава Україні", – додала вона.

At times when it matters where you stand, I expressed our full solidarity to President @ZelenskyyUa. No one understands Ukraine’s pain, struggle and resilience better than the people of Kosovo.



Nothing can stand in the way of a people’s will to be free. 🇽🇰🇺🇦 #SlavaUkraini pic.twitter.com/tEJ3Q5i57X