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Зеленський зустрівся з президенткою Косова на полях саміту в Кишиневі

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 18:58

Президент Володимир Зеленський у четвер провів зустріч із президенткою частково визнаного Косова Вйосою Османі на полях саміту Європейської політичної спільноти в Кишиневі.

Про це, як пише "Європейська правда", Османі повідомила у Twitter.

"У часи, коли позиція має значення, я висловила нашу повну солідарність президенту України Володимиру Зеленському. Ніхто не розуміє біль, боротьбу та стійкість України краще за косовський народ", – написала президентка Косова.

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"Ніщо не може стати на заваді прагненню народу до свободи. Слава Україні", – додала вона.

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Про зміст розмови із Зеленським президентка Косова не додала. Українська сторона не повідомляла про зустріч двох лідерів.

Як відомо, Україна офіційно не визнає Косова – країни, яка проголосила незалежність у 2008 році й чиє право зробити цей крок підтвердив Міжнародний суд ООН.

Відтоді близько ста країн світу визнали Косово, решта ж вважають його частиною Сербії, де країна офіційно вважається краєм Косово і Метохія.

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Теми: ЗеленськийКосовоМолдова
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