Зеленський зустрівся з президенткою Косова на полях саміту в Кишиневі

Президент Володимир Зеленський у четвер провів зустріч із президенткою частково визнаного Косова Вйосою Османі на полях саміту Європейської політичної спільноти в Кишиневі.

Про це, як пише "Європейська правда", Османі повідомила у Twitter.

"У часи, коли позиція має значення, я висловила нашу повну солідарність президенту України Володимиру Зеленському. Ніхто не розуміє біль, боротьбу та стійкість України краще за косовський народ", – написала президентка Косова.

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"Ніщо не може стати на заваді прагненню народу до свободи. Слава Україні", – додала вона.

At times when it matters where you stand, I expressed our full solidarity to President @ZelenskyyUa. No one understands Ukraine’s pain, struggle and resilience better than the people of Kosovo.



Nothing can stand in the way of a people’s will to be free. 🇽🇰🇺🇦 #SlavaUkraini pic.twitter.com/tEJ3Q5i57X — Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) June 1, 2023

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Про зміст розмови із Зеленським президентка Косова не додала. Українська сторона не повідомляла про зустріч двох лідерів.

Як відомо, Україна офіційно не визнає Косова – країни, яка проголосила незалежність у 2008 році й чиє право зробити цей крок підтвердив Міжнародний суд ООН.

Відтоді близько ста країн світу визнали Косово, решта ж вважають його частиною Сербії, де країна офіційно вважається краєм Косово і Метохія.

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