Зеленский встретился с президентом Косово на полях саммита в Кишиневе

Президент Владимир Зеленский в четверг провел встречу с президентом частично признанного Косово Вйосой Османи на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Османи сообщила в Twitter.

"Во времена, когда позиция имеет значение, я выразила нашу полную солидарность президенту Украины Владимиру Зеленскому. Никто не понимает боль, борьбу и стойкость Украины лучше косовского народа", – написала президент Косово.

"Ничто не может помешать стремлению народа к свободе. Слава Украине", – добавила она.

At times when it matters where you stand, I expressed our full solidarity to President @ZelenskyyUa. No one understands Ukraine’s pain, struggle and resilience better than the people of Kosovo.



Nothing can stand in the way of a people’s will to be free. 🇽🇰🇺🇦 #SlavaUkraini pic.twitter.com/tEJ3Q5i57X