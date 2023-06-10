Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Наслідки підриву ГЕС: на Херсонщині вода спадає, але майбутні дощі уповільнять процес – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 10 червня 2023, 09:58
Наслідки підриву ГЕС: на Херсонщині вода спадає, але майбутні дощі уповільнять процес – ОВА
ЯК ЖИВЕ ЗАТОПЛЕНИЙ ХЕРСОН, ФОТО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що з вечора 9 червня до ранку 10 червня вода відійшла на 31 сантиметр, проте в регіоні очікують дощі, що сповільнить процес спаду води.

Джерело: Прокудін у ранковому відеозверненні

Деталі: Прокудін зазначив, що наразі середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 4,72 метра.

Він наголосив, що днями в області очікуються дощі, а це своєю чергою уповільнить спад води в регіоні.

Реклама:

За його інформацією, з вчорашнього вечора вода відійшла на 31 сантиметр.

Відомо, що на правобережжі затоплено 35 населених пунктів, а під водою 3763 — будинки.

Протягом 9 червня вдалося евакуювати на безпечні території 248 людей.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом з водяної пастки врятовано 2588 осіб.

Читайте також: "Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні

Передісторія:

Теми: Каховська ГЕСХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії

Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони

Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW

Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист

Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні

Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ

Усі новини...
Каховська ГЕС
Море перетворюється на смітник та кладовище тварин – ДПСУ про наслідки підриву ГЕС
Росіяни обстріляли Херсон, поранили волонтерів – ОВА
З лівобережжя Херсонщини окупанти евакуюють лише жителів з паспортами РФ – штаб
Останні новини
14:21
Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії РФ, не згадуючи про агресію
13:50
"Оператор ГТС" шукає рекрутингову компанію для відбору кандидатів до наглядової ради
13:32
відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії
13:18
"Вибирався, ніби з пекла": історія військового, який під час бою з окупантами втратив кінцівку
13:05
Блінкен заперечив чутки про наближення США та Ірану до угоди щодо ядерної програми Тегерану
12:47
фото, оновленоРосійська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
12:35
Повені у Сербії: надзвичайна ситуація у півсотні муніципалітетів
12:19
Федерація німецької промисловості передбачає стагнацію економіки Німеччини
12:08
У шахті Павлограду стався вибух, троє в лікарні
12:00
Понад 3 тисячі пар в Україні одружилось дистанційно за час повномасштабного вторгнення – Мін'юст
Усі новини...
Реклама: