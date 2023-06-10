Наслідки підриву ГЕС: на Херсонщині вода спадає, але майбутні дощі уповільнять процес – ОВА

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що з вечора 9 червня до ранку 10 червня вода відійшла на 31 сантиметр, проте в регіоні очікують дощі, що сповільнить процес спаду води.

Джерело: Прокудін у ранковому відеозверненні

Деталі: Прокудін зазначив, що наразі середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 4,72 метра.

Він наголосив, що днями в області очікуються дощі, а це своєю чергою уповільнить спад води в регіоні.

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За його інформацією, з вчорашнього вечора вода відійшла на 31 сантиметр.

Відомо, що на правобережжі затоплено 35 населених пунктів, а під водою 3763 — будинки.

Протягом 9 червня вдалося евакуювати на безпечні території 248 людей.

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Загалом з водяної пастки врятовано 2588 осіб.

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