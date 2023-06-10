Наслідки підриву ГЕС: на Херсонщині вода спадає, але майбутні дощі уповільнять процес – ОВА
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що з вечора 9 червня до ранку 10 червня вода відійшла на 31 сантиметр, проте в регіоні очікують дощі, що сповільнить процес спаду води.
Джерело: Прокудін у ранковому відеозверненні
Деталі: Прокудін зазначив, що наразі середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 4,72 метра.
Він наголосив, що днями в області очікуються дощі, а це своєю чергою уповільнить спад води в регіоні.
За його інформацією, з вчорашнього вечора вода відійшла на 31 сантиметр.
Відомо, що на правобережжі затоплено 35 населених пунктів, а під водою 3763 — будинки.
Протягом 9 червня вдалося евакуювати на безпечні території 248 людей.
Загалом з водяної пастки врятовано 2588 осіб.
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних територій і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.