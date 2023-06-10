Последствия подрыва ГЭС: на Херсонщине вода спадает, но будущие дожди замедлят процесс - ОВА
Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что с вечера 9 июня до утра 10 июня вода отошла на 31 сантиметр, однако в регионе ожидаются дожди, что замедлит процесс спада воды.
Источник: Прокудин в утреннем видеообращении
Детали: Прокудин отметил, что сейчас средний уровень подтопления на Херсонщине составляет 4,72 метра.
Он отметил, что на днях в области ожидаются дожди, а это в свою очередь замедлит спад воды в регионе.
По его информации, со вчерашнего вечера вода отошла на 31 сантиметр.
Известно, что на правобережье затоплено 35 населенных пунктов, а под водой 3763 - дома.
В течение 9 июня удалось эвакуировать на безопасные территории 248 человек.
Всего из водяной ловушки спасены 2588 человек.
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территорий и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.