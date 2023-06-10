Последствия подрыва ГЭС: на Херсонщине вода спадает, но будущие дожди замедлят процесс - ОВА

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что с вечера 9 июня до утра 10 июня вода отошла на 31 сантиметр, однако в регионе ожидаются дожди, что замедлит процесс спада воды.

Источник: Прокудин в утреннем видеообращении

Детали: Прокудин отметил, что сейчас средний уровень подтопления на Херсонщине составляет 4,72 метра.

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Он отметил, что на днях в области ожидаются дожди, а это в свою очередь замедлит спад воды в регионе.

По его информации, со вчерашнего вечера вода отошла на 31 сантиметр.

Известно, что на правобережье затоплено 35 населенных пунктов, а под водой 3763 - дома.

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В течение 9 июня удалось эвакуировать на безопасные территории 248 человек.

Всего из водяной ловушки спасены 2588 человек.

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