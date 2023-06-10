Росіяни обстріляли Херсон, поранили волонтерів – ОВА
Субота, 10 червня 2023, 10:58
Російські окупанти вранці 10 червня обстріляли Корабельний район Херсона, поранені волонтери, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
Джерело: Прокудін у Telegram
Пряма мова Прокудіна: "Через російський артилерійський удар травмовані двоє чоловіків, 52 та 25 років.
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Це волонтери, які надавали допомогу людям, котрі постраждали від підтоплення".
Деталі: Зазначається, що вони у лікарні, їм надають необхідну допомогу.
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