Росіяни обстріляли Херсон, поранили волонтерів – ОВА

ілюстративне фото, ЗАТОПЛЕНІ БУДИНКИ У ХЕРСОНІ. СКРИНШОТ З ВІДЕО СУСПІЛЬНОГО

Російські окупанти вранці 10 червня обстріляли Корабельний район Херсона, поранені волонтери, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Джерело: Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Через російський артилерійський удар травмовані двоє чоловіків, 52 та 25 років.

Це волонтери, які надавали допомогу людям, котрі постраждали від підтоплення".

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Деталі: Зазначається, що вони у лікарні, їм надають необхідну допомогу.

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