Россияне обстреляли Херсон, ранили волонтеров - ОВА
Суббота, 10 июня 2023, 10:58
Российские оккупанты утром 10 июня обстреляли Корабельный район Херсона, ранены волонтеры, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
Источник: Прокудин в Telegram
Прямая речь Прокудина: "Из-за российского артиллерийского удара травмированы двое мужчин, 52 и 25 лет.
Это волонтеры, которые оказывали помощь людям, пострадавшим от подтопления".
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Детали: Отмечается, что они в больнице, им оказывают необходимую помощь.
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