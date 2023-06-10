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Россияне обстреляли Херсон, ранили волонтеров - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 10 июня 2023, 10:58
Россияне обстреляли Херсон, ранили волонтеров - ОВА
ЗАТОПЛЕННЫЕ ДОМА В ХЕРСОНЕ. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО ОБЩЕСТВЕННОГО

Российские оккупанты утром 10 июня обстреляли Корабельный район Херсона, ранены волонтеры, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Источник: Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Из-за российского артиллерийского удара травмированы двое мужчин, 52 и 25 лет.

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Это волонтеры, которые оказывали помощь людям, пострадавшим от подтопления".

Детали: Отмечается, что они в больнице, им оказывают необходимую помощь.

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Предыстория:

  • В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
  • Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
  • Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территорий и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории. 

Темы: ХерсонКаховская ГЭСобстрелволонтеры
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