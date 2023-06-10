Россияне обстреляли Херсон, ранили волонтеров - ОВА

ЗАТОПЛЕННЫЕ ДОМА В ХЕРСОНЕ. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО ОБЩЕСТВЕННОГО

Российские оккупанты утром 10 июня обстреляли Корабельный район Херсона, ранены волонтеры, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Источник: Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Из-за российского артиллерийского удара травмированы двое мужчин, 52 и 25 лет.

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Это волонтеры, которые оказывали помощь людям, пострадавшим от подтопления".

Детали: Отмечается, что они в больнице, им оказывают необходимую помощь.

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