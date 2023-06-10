Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трюдо сказав, хто винен у руйнуванні Каховської ГЕС

Катерина ТищенкоСубота, 10 червня 2023, 18:01
Трюдо сказав, хто винен у руйнуванні Каховської ГЕС
наслідки руйнування Каховської ГЕС, скріншот відео ДСНС

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що розв'язана Росією невиправдана агресивна війна проти України є основною причиною руйнування греблі Каховської ГЕС.

Джерело: Трюдо на пресконференції у Києві, відповідаючи на запитання, хто стоїть за руйнуванням греблі, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Ми не маємо жодного сумніву, що руйнування греблі було прямим наслідком рішення Росії вдертися до мирної країни".

Деталі: Він наголосив, що розв'язана Росією війна знищила інфраструктуру в Україні, зруйнувала родини, забрала життя, а також "спричинила проблеми з енергетикою, економікою, продовольством по всьому світу".

Реклама:

"Росія є відповідальною, і вона понесе покарання", - підкреслив прем’єр Канади.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Каховська ГЕСКанадаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії

Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони

Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW

Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист

Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні

Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ

Усі новини...
Каховська ГЕС
На Миколаївщині через підрив Каховської ГЕС відрізані під’їзди до села з сотнями мешканців
Підрив Каховської ГЕС: 27 людей вважаються зниклими безвісти
"Ситуація у нацпарках критична": підрив Каховської ГЕС завдав довкіллю 55 млрд гривень збитків
Останні новини
14:21
Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії РФ, не згадуючи про агресію
13:50
"Оператор ГТС" шукає рекрутингову компанію для відбору кандидатів до наглядової ради
13:32
відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії
13:18
"Вибирався, ніби з пекла": історія військового, який під час бою з окупантами втратив кінцівку
13:05
Блінкен заперечив чутки про наближення США та Ірану до угоди щодо ядерної програми Тегерану
12:47
фото, оновленоРосійська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
12:35
Повені у Сербії: надзвичайна ситуація у півсотні муніципалітетів
12:19
Федерація німецької промисловості передбачає стагнацію економіки Німеччини
12:08
У шахті Павлограду стався вибух, троє в лікарні
12:00
Понад 3 тисячі пар в Україні одружилось дистанційно за час повномасштабного вторгнення – Мін'юст
Усі новини...
Реклама: