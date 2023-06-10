Трюдо сказав, хто винен у руйнуванні Каховської ГЕС
Субота, 10 червня 2023, 18:01
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що розв'язана Росією невиправдана агресивна війна проти України є основною причиною руйнування греблі Каховської ГЕС.
Джерело: Трюдо на пресконференції у Києві, відповідаючи на запитання, хто стоїть за руйнуванням греблі, повідомляє Укрінформ
Пряма мова: "Ми не маємо жодного сумніву, що руйнування греблі було прямим наслідком рішення Росії вдертися до мирної країни".
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Деталі: Він наголосив, що розв'язана Росією війна знищила інфраструктуру в Україні, зруйнувала родини, забрала життя, а також "спричинила проблеми з енергетикою, економікою, продовольством по всьому світу".
"Росія є відповідальною, і вона понесе покарання", - підкреслив прем’єр Канади.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація.
- У Єврокомісії, говорячи про винувату сторону у руйнуванні Каховської ГЕС, заявили, що Росія несе первинну відповідальність за цей інцидент, оскільки вона почала війну проти України.
- ЗМІ повідомляли, що розвідувальні дані США вказують на більш імовірну причетність Росії до підриву. Також американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС незадовго до її руйнування.