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Трюдо сказав, хто винен у руйнуванні Каховської ГЕС

Катерина ТищенкоСубота, 10 червня 2023, 18:01
Трюдо сказав, хто винен у руйнуванні Каховської ГЕС
наслідки руйнування Каховської ГЕС, скріншот відео ДСНС

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що розв'язана Росією невиправдана агресивна війна проти України є основною причиною руйнування греблі Каховської ГЕС.

Джерело: Трюдо на пресконференції у Києві, відповідаючи на запитання, хто стоїть за руйнуванням греблі, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Ми не маємо жодного сумніву, що руйнування греблі було прямим наслідком рішення Росії вдертися до мирної країни".

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Деталі: Він наголосив, що розв'язана Росією війна знищила інфраструктуру в Україні, зруйнувала родини, забрала життя, а також "спричинила проблеми з енергетикою, економікою, продовольством по всьому світу".

"Росія є відповідальною, і вона понесе покарання", - підкреслив прем’єр Канади.

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Теми: Каховська ГЕСКанадаРосія
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