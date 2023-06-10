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Трюдо сказал, кто виноват в разрушении Каховской ГЭС

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 18:01
Трюдо сказал, кто виноват в разрушении Каховской ГЭС
последствия разрушения Каховской ГЭС, скриншот видео ГСЧС

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что развязанная Россией неоправданная агрессивная война против Украины является основной причиной разрушения плотины Каховской ГЭС.

Источник: Трюдо на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, кто стоит за разрушением плотины, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Мы не сомневаемся, что разрушение плотины было прямым следствием решения России вторгнуться в мирную страну".

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Детали: Он отметил, что развязанная Россией война уничтожила инфраструктуру в Украине, разрушила семьи, унесла жизни, а также "вызвала проблемы с энергетикой, экономикой, продовольствием по всему миру".

"Россия ответственна, и она понесет наказание", - подчеркнул премьер Канады.

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Темы: Каховская ГЭСКанадаРосcия
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