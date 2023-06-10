Трюдо сказал, кто виноват в разрушении Каховской ГЭС
Суббота, 10 июня 2023, 18:01
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что развязанная Россией неоправданная агрессивная война против Украины является основной причиной разрушения плотины Каховской ГЭС.
Источник: Трюдо на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, кто стоит за разрушением плотины, сообщает Укринформ
Прямая речь: "Мы не сомневаемся, что разрушение плотины было прямым следствием решения России вторгнуться в мирную страну".
Детали: Он отметил, что развязанная Россией война уничтожила инфраструктуру в Украине, разрушила семьи, унесла жизни, а также "вызвала проблемы с энергетикой, экономикой, продовольствием по всему миру".
Реклама:
"Россия ответственна, и она понесет наказание", - подчеркнул премьер Канады.
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация.
- В Еврокомиссии, говоря о виноватой стороне в разрушении Каховской ГЭС, заявили, что Россия несет первичную ответственность за этот инцидент, поскольку она начала войну против Украины.
- СМИ сообщали, что разведывательные данные США указывают на более вероятную причастность России к подрыву. Также американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС незадолго до ее разрушения.
ВИДЕО ДНЯ