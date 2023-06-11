Вода поступово відступає від Херсонщини, осушуються шляхи між селами – ОВА
Херсонська ОВА повідомляє, що площа затоплених після російського теракту на Каховській ГЕС територій зменшилася майже вдвічі: зі 139 до 77,78 кілометра квадратних.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Уточнюється, що рівень затоплення складає 4,07 метра.
ОВА наголошує, що потроху осушуються шляхи між селами, однак не всіма ще можливо користуватися.
За даними влади, протягом суботи вода відійшла з трьох сіл Бериславського району – Миколаївки, Львове та Ольгівки.
На правому березі підтопленими залишаються 32 населені пункти, в яких пішли під воду 3821 житловий будинок. На тимчасово окупованих територіях підтоплено 14 населених пунктів.
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних територій і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.