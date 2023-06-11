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Вода поступово відступає від Херсонщини, осушуються шляхи між селами – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 11 червня 2023, 14:13
Вода поступово відступає від Херсонщини, осушуються шляхи між селами – ОВА
затоплена херсонщина, фото УП

Херсонська ОВА повідомляє, що площа затоплених після російського теракту на Каховській ГЕС територій зменшилася майже вдвічі: зі 139 до 77,78 кілометра квадратних.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Уточнюється, що рівень затоплення складає 4,07 метра.

ОВА наголошує, що потроху осушуються шляхи між селами, однак не всіма ще можливо користуватися.

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За даними влади, протягом суботи вода відійшла з трьох сіл Бериславського району – Миколаївки, Львове та Ольгівки.

На правому березі підтопленими залишаються 32 населені пункти, в яких пішли під воду 3821 житловий будинок. На тимчасово окупованих територіях підтоплено 14 населених пунктів.

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Передісторія:

Теми: Каховська ГЕСХерсонська область
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