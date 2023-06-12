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Підрив ГЕС: у Херсоні знайшли ще двох загиблих від повені - влада

Євген КізіловПонеділок, 12 червня 2023, 19:41
Підрив ГЕС: у Херсоні знайшли ще двох загиблих від повені - влада
фото ДСНС

У понеділок в одному з районів Херсона виявили утопленими жінку та чоловіка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Деталі: За його словами, загалом нині відомо про 10 загиблих на підконтрольній Украіні Херсоншині внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

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Ще 20 осіб – поранені, серед них 5 поліцейських та 2 рятувальників.

Безвісти зниклими вважаються 35 людей, серед них семеро дітей.

Що передувало: Раніше в МВС повідомили, що в результаті підоплення через підрив російськими окупантами греблі Каховсьої ГЕС, за попередньою інформацією, загинуло 10 людей. На правобережжі Дніпра 8 українців загинули на Херсонщині, 2 – на Миколаївщині, 42 людини вважаються зниклими безвісти, з них семеро дітей.

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Передісторія:

Теми: Каховська ГЕСжертвиХерсон
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