Підрив ГЕС: у Херсоні знайшли ще двох загиблих від повені - влада
У понеділок в одному з районів Херсона виявили утопленими жінку та чоловіка.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram
Деталі: За його словами, загалом нині відомо про 10 загиблих на підконтрольній Украіні Херсоншині внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
Ще 20 осіб – поранені, серед них 5 поліцейських та 2 рятувальників.
Безвісти зниклими вважаються 35 людей, серед них семеро дітей.
Що передувало: Раніше в МВС повідомили, що в результаті підоплення через підрив російськими окупантами греблі Каховсьої ГЕС, за попередньою інформацією, загинуло 10 людей. На правобережжі Дніпра 8 українців загинули на Херсонщині, 2 – на Миколаївщині, 42 людини вважаються зниклими безвісти, з них семеро дітей.
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.