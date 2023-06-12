Подрыв ГЕС: в Херсоне нашли еще двух погибших от наводнения - власти

В понедельник в одном из районов Херсона обнаружили утопленными женщину и мужчину.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Детали: По его словам, всего сейчас известно о 10 погибших на подконтрольной Украине Херсонщине в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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Без вести пропавшими считаются 35 человек, среди них семеро детей.

Что предшествовало: Ранее в МВД сообщили, что в результате паводка из-за подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, по предварительной информации, погибло 10 человек. На правобережье Днепра 8 украинцев погибли на Херсонщине, 2 - на Николаевщине, 42 человека считаются пропавшими без вести, из них семеро детей.

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