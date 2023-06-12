Підрив росіянами Каховської ГЕС: велика вода забрала життя щонайменше 10 українців

В результаті підоплення через підрив російськими окупантами греблі Каховсьої ГЕС, за попередньою інформацією, загинуло 10 людей, 42 вважаються зниклими без вісти.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону

Деталі: За підтвердженою інформацією, на правобережжі Дніпра 8 українців загинули на Херсонщині, 2 – на Миколаївщині, 42 людини вважаються зниклими безвісти, з них семеро дітей.

За словами Клименка, інформація з лівобережжя надходить, але вона буде перевірятися.

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Пряма мова: "Звичайно, інформація йде і з лівого берега, про загиблих. Ви знаєте, що вчора при намаганні переправитися на правий берег ворог обстріляв наших громадян і троє людей загинуло, кількох поранено.

Ми відслідковуємо таку інформацію, як тільки матимемо більш достеменну інформацію щодо загиблих або поранених громадян, які залишались на островах або на лівому березі, ми її офіційно оприлюднимо".

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