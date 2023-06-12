Контрнаступ: Міноборони вже нарахувало 7 звільнених населених пунктів

За минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у донецькому та таврійському операційних районах було звільнено 7 населених пунктів.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Деталі: За її словами, Сили оборони вже звільнили Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Макарівку і Благодатне.

Маляр додала, що загалом просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, а площа території, взятої під контроль, - 90 кв. км.

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Що передувало: 12 червня захисники повідомили про звільнення Новодарівки у Запорізькій області, Сторожевого і Нескучного на Донеччині.

11 червня ЗСУ повідомили про звільнення Благодатного і Макарівки, теж у Донецькій області.