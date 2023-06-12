Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов
Понедельник, 12 июня 2023, 21:31
За прошедшую неделю в ходе ведения наступательной операции в донецком и таврическом операционных районах было освобождено 7 населенных пунктов.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram
Детали: По ее словам, Силы обороны уже освободили Лобково, Левадное, Новодаровку, Нескучное, Сторожевое, Макаровку и Благодатное.
Маляр добавила, что в целом продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, а площадь территории, взятой под контроль, - 90 кв. км.
Реклама:
Что предшествовало: 12 июня защитники сообщили об освобождении Новодаровки в Запорожской области, Сторожевого и Нескучного в Донецкой области.
11 июня ВСУ сообщили об освобождении Благодатного и Макаровки, тоже в Донецкой области.