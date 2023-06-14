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Залужний не дав підірвати мости в Києві на початку повномасштабної війни – BBC

"Українська правда"Середа, 14 червня 2023, 13:05
Залужний не дав підірвати мости в Києві на початку повномасштабної війни – BBC
Валерій Залужний, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та спроби оточення Києва не дав згоди на підрив мостів у столиці.

Джерело: BBC News Україна

Деталі: За даними української служби BBC, розмова про це виникла 26 лютого 2022 року.

На третій день повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже було очевидно, що план росіян "захопити Київ за три дні" провалився, проте вони підійшли дуже близько до столиці. 

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Росіяни не змогли висадити десант із військовою технікою в Гостомелі, проте взяли в оперативне оточення Чернігів, стрімко просувалися Сумщиною і з дня на день могли вийти на лівобережні передмістя Києва.

Публічно влада закликала українців не панікувати, однак між собою члени уряду почали активно обговорювати ідею підірвати усі київські мости, аби затримати російську армію перед річкою Дніпро і не допустити ворога до урядового кварталу.

Тоді один із високопоставлених урядовців набрав тодішнього голову СБУ Івана Баканова і вимагав, аби той наказав своїм спецпризначенцям підірвати мости і відрізати лівий берег Дніпра від правого, пише BBC News Україна.

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Дослівно: "Ситуація була складною. Баканов подзвонив до головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Той його вислухав і без вагань відповів: "Підірвати мости? В жодному разі! Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра – і військових, і цивільних".

Нагадаємо: У ніч на 24 лютого 2022 року російський диктатор Володимир Путін почав повномасштабне вторгненння в Україну, Росія атакувала з різних напрямків. Київ зазнав авіаударів, у Гостомелі росіяни з гелікоптерів обстрілювали летовище ДП "Антонов"

Передмістя Києва швидко опинилося під окупацією, однак у владі заспокоювали, що оточення столиці не станеться.

23 березня 2022 року українські війська посунули лінію фронту на схід від Києва на 25-35 км, а 29 березня РФ після переговорів із українською делегацією у Стамбулі (Туреччина) оголосила про рішення скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках і почала відводити війська від української столиці.

Знати більше: Реконструкція 24 лютого. Частина 1: Підготовка до вторгнення

Кабінет Залужного, наради у Зеленського, евакуація Кабміну. 24.02: Реконструкція

Теми: ЗалужнийКиїввійнаБаканов
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