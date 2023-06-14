В окремих районах Дніпропетровщини досі складно з водою після підриву ГЕС − облрада
Ситуація з водопостачанням в деяких районах Дніпропетровщини після катастрофи на Каховській ГЕС залишається складною.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук в ефірі медіа-центру "Україна − Укрінформ"
Пряма мова Лукашука: "У Нікопольському районі ситуація найбільш складна. Складно у трьох великих громадах – це Нікополь, Марганець, Покров. Там організовані 20-30 точок у кожному місті, де відбувається видача питної води".
Деталі: Він додав, що воду − і питну, і технічну − підвозять щоденно, у тому числі і залізничним транспортом.
Також Лукашук повідомив, що на Агентство з відновлення виділили майже 1,5 млрд гривень для того, щоб побудувати два нових водопроводи, щоб надалі забезпечити потреби у воді.
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- 8 червня президент Володимир Зеленський у рідному йому Кривому Розі провів нараду щодо водозабезпечення Дніпропетровської області.