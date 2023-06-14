В окремих районах Дніпропетровщини досі складно з водою після підриву ГЕС − облрада

Ситуація з водопостачанням в деяких районах Дніпропетровщини після катастрофи на Каховській ГЕС залишається складною.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук в ефірі медіа-центру "Україна − Укрінформ"

Пряма мова Лукашука: "У Нікопольському районі ситуація найбільш складна. Складно у трьох великих громадах – це Нікополь, Марганець, Покров. Там організовані 20-30 точок у кожному місті, де відбувається видача питної води".

Деталі: Він додав, що воду − і питну, і технічну − підвозять щоденно, у тому числі і залізничним транспортом.

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Також Лукашук повідомив, що на Агентство з відновлення виділили майже 1,5 млрд гривень для того, щоб побудувати два нових водопроводи, щоб надалі забезпечити потреби у воді.

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