В отдельных районах Днепропетровщины до сих пор сложно с водой после подрыва ГЭС − облсовет

Ситуация с водоснабжением в некоторых районах Днепропетровщины после катастрофы на Каховской ГЭС остается сложной.

Источник: глава Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук в эфире медиа-центра "Украина − Укринформ"

Прямая речь Лукашука: "В Никопольском районе ситуация наиболее сложная. Сложно в трех крупных общинах − это Никополь, Марганец, Покров. Там организованы 20-30 точек в каждом городе, где происходит выдача питьевой воды".

Реклама:

Детали: Он добавил, что воду − и питьевую, и техническую − подвозят ежедневно, в том числе и железнодорожным транспортом.

Также Лукашук сообщил, что на Агентство по восстановлению выделили почти 1,5 млрд гривен для того, чтобы построить два новых водопровода, чтобы в дальнейшем обеспечить потребности в воде.

Читайте также: Все, что нужно знать о катастрофе на Каховской ГЭС

ВИДЕО ДНЯ

"Нам ничего не страшно, мы приплыли домой". Репортаж УП о большой воде и эвакуации в Херсоне

Предыстория: