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В отдельных районах Днепропетровщины до сих пор сложно с водой после подрыва ГЭС − облсовет

Ирина БалачукСреда, 14 июня 2023, 18:26
В отдельных районах Днепропетровщины до сих пор сложно с водой после подрыва ГЭС − облсовет
Фото из Telegram Евгения Евтушенко

Ситуация с водоснабжением в некоторых районах Днепропетровщины после катастрофы на Каховской ГЭС остается сложной.

Источник: глава Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук в эфире медиа-центра "Украина − Укринформ"

Прямая речь Лукашука: "В Никопольском районе ситуация наиболее сложная. Сложно в трех крупных общинах − это Никополь, Марганец, Покров. Там организованы 20-30 точек в каждом городе, где происходит выдача питьевой воды".

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Детали: Он добавил, что воду − и питьевую, и техническую − подвозят ежедневно, в том числе и железнодорожным транспортом.

Также Лукашук сообщил, что на Агентство по восстановлению выделили почти 1,5 млрд гривен для того, чтобы построить два новых водопровода, чтобы в дальнейшем обеспечить потребности в воде.

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Темы: Днепропетровская областьводаКаховская ГЭС
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