В отдельных районах Днепропетровщины до сих пор сложно с водой после подрыва ГЭС − облсовет
Ситуация с водоснабжением в некоторых районах Днепропетровщины после катастрофы на Каховской ГЭС остается сложной.
Источник: глава Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук в эфире медиа-центра "Украина − Укринформ"
Прямая речь Лукашука: "В Никопольском районе ситуация наиболее сложная. Сложно в трех крупных общинах − это Никополь, Марганец, Покров. Там организованы 20-30 точек в каждом городе, где происходит выдача питьевой воды".
Детали: Он добавил, что воду − и питьевую, и техническую − подвозят ежедневно, в том числе и железнодорожным транспортом.
Также Лукашук сообщил, что на Агентство по восстановлению выделили почти 1,5 млрд гривен для того, чтобы построить два новых водопровода, чтобы в дальнейшем обеспечить потребности в воде.
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- 8 июня президент Владимир Зеленский в родном ему Кривом Роге провел совещание по водообеспечению Днепропетровской области.