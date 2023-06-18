Військові аналітики прогнозують, як Путін використає позицію африканських лідерів

Путін під час зустрічі з африканською делегацією 17 червня, фото: Contributor/Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), буде використовувати проведену зустріч з африканськими лідерами і їхню риторику для уповільнення західної допомоги Україні.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті інституту аналітики нагадують, що делегація сімох африканських держав зустрілася з президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі 17 червня, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 16 червня, щоб запропонувати "загальний мирний план, орієнтований на відновлення міжнародної торгівлі".

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На зустрічі з делегацією Путін заявив, що Кремль вітає "збалансований" підхід африканських держав до вирішення війни в Україні.

Президент Коморських островів і нинішній голова Африканського союзу Азалі Ассумані під час зустрічі з Путіним використовував мову, схожу на улюблену Кремлем риторику "русского мира" щодо війни в Україні, заявивши, що стабільність у Східній Європі, Африці та світі залежить від "братерських стосунків" між сусідніми слов'янськими "дружніми народами".

Ассумані також підкреслив, що мир в Україні важливий для забезпечення міжнародної продовольчої та енергетичної безпеки.

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На думку експертів, коментарі Ассумані та включення до мирного плану гарантій відвантаження зерна свідчать про те, що держави, які беруть участь у цій пропозиції, вважають подолання економічних наслідків війни в Україні своїм першочерговим завданням.

"Делегація, ймовірно, прагне збалансувати Україну і Росію, щоб зберегти давні двосторонні відносини з Росією, не пов'язуючи себе дипломатично з війною, розв'язаною Кремлем", – ідеться в огляді.

Також фахівці додають: Кремль, ймовірно, скористається цією пропозицією для просування російських інформаційних операцій, спрямованих на уповільнення західної допомоги Україні у сфері безпеки, і не продемонстрував жодного наміру брати участь у будь-якому мирному процесі.

ISW вже оцінював, що Кремль регулярно сигналізує про фальшиву готовність вести переговори про врегулювання війни, щоб спонукати Захід до поступок і відмовити західних лідерів від подальшої підтримки України.

У звіті зазначають: "Раніше Кремль активізував ці зусилля, щоб створити умови для свого наступу взимку-навесні 2023 року, і, ймовірно, посилить цю інформаційну операцію, намагаючись послабити підтримку України з боку Заходу під час контрнаступальних операцій".

Кремль уже використав такий же "розпливчастий мирний план", представлений Китаєм навесні 2023 року. І спробував використати заявлену китайську зацікавленість у переговорах щодо врегулювання війни в Україні для досягнення бажаних тісніших зв'язків з Китаєм.

На цей раз "Кремль, ймовірно, використає інформаційну роботу з африканськими державами, щоб досягти посиленої двосторонньої та багатосторонньої взаємодії", – підсумовують аналітики.

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