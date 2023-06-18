Военные аналитики прогнозируют, как Путин использует позицию африканских лидеров

Путин во время встречи с африканской делегацией 17 июня, фото: Contributor/Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), будет использовать проведенную встречу с африканскими лидерами и их риторику для замедления западной помощи Украине.

Источник: ISW

Детали: В отчете института аналитики напоминают, что делегация семи африканских государств встретилась с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 17 июня, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 июня, чтобы предложить "общий мирный план, ориентированный на восстановление международной торговли".

На встрече с делегацией Путин заявил, что Кремль приветствует "сбалансированный" подход африканских государств к решению войны в Украине.

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Президент Коморских островов и нынешний председатель Африканского союза Азали Ассумани во время встречи с Путиным использовал язык, похожий на любимую Кремлем риторику "русского мира" в отношении войны в Украине, заявив, что стабильность в Восточной Европе, Африке и мире зависит от "братских отношений" между соседними славянскими "дружественными народами".

Ассумани также подчеркнул, что мир в Украине важен для обеспечения международной продовольственной и энергетической безопасности.

По мнению экспертов, комментарии Ассумани и включение в мирный план гарантий отгрузки зерна свидетельствуют о том, что государства, участвующие в этом предложении, считают преодоление экономических последствий войны в Украине своей первоочередной задачей.

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"Делегация, вероятно, стремится сбалансировать Украину и Россию, чтобы сохранить давние двусторонние отношения с Россией, не связывая себя дипломатически с войной, развязанной Кремлем", – говорится в обзоре.

Также специалисты добавляют: Кремль, вероятно, воспользуется этим предложением для продвижения российских информационных операций, направленных на замедление западной помощи Украине в сфере безопасности, и не продемонстрировал никакого намерения участвовать в любом мирном процессе.

ISW уже оценивал, что Кремль регулярно сигнализирует о фальшивой готовности вести переговоры об урегулировании войны, чтобы побудить Запад к уступкам и отговорить западных лидеров от дальнейшей поддержки Украины.

В отчете отмечают: "Ранее Кремль активизировал эти усилия, чтобы создать условия для своего наступления зимой-весной 2023 года, и, вероятно, усилит эту информационную операцию, пытаясь ослабить поддержку Украины со стороны Запада во время контрнаступательных операций".

Кремль уже использовал такой же "расплывчатый мирный план", представленный Китаем весной 2023 года. И попытался использовать заявленную китайскую заинтересованность в переговорах по урегулированию войны в Украине для достижения желаемых более тесных связей с Китаем.

На этот раз "Кремль, вероятно, использует информационную работу с африканскими государствами, чтобы достичь усиленного двустороннего и многостороннего взаимодействия", – заключают аналитики.

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