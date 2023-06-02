Реакція влади РФ на події в Бєлгородській області свідчить про "підвищену тривогу" – ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що реакція російської влади на операції в Бєлгородській області говорить про "підвищену тривогу щодо війни в Україні" в інфопросторі та суспільстві Росії.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті зазначають, що 1 червня підрозділи "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" здійснили чергову операцію в Бєлгородській області.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що "на території Бєлгородської області не було ворога" під час спроби прориву, хоча на відеозаписах з геолокацією видно, що нібито військові зазначених підрозділів діяли на російській території.

Аналітики зазначають: реакція російських чиновників і так званих військових блогерів на обмежену операцію у Бєлгородській області свідчить про те, що в російському інформаційному просторі зберігається підвищена тривога щодо війни в Україні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 1 червня, що президент Росії Володимир Путін постійно отримує інформацію про ситуацію в Бєлгородській області, і що Путін нагородив голову Шебекінського району Володимира Жданова "орденом Мужності" за його реакцію на ситуацію на кордоні.

Фахівці звертають увагу на те, що 1 червня Гладков домовився з владою кількох російських регіонів прийняти 1200 жителів Бєлгорода під час евакуації.

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Він також оголосив про евакуацію 200 дітей до Пензенської області і планує 3 червня евакуювати ще 600 дітей до Калузької та Ярославської областей.

На думку аналітиків, перемовини про евакуацію, увага Путіна і охарактеризування згадуваних операцій Міноборони РФ як спроби "вторгнення" на російську територію свідчать про те, що Кремль намагається використати ці обмежені операції для підтримки поточних інформаційних приводів, які мають на меті представити війну в Україні як "екзистенційну" і заручитися підтримкою всередині країни для тривалої війни.

В огляді інституту нагадують, що російські війська здійснили чергову серію ракетних ударів по Україні в ніч з 31 травня на 1 червня та вдень 1 червня.

У ISW зазначили, що раніше оцінювали: російські війська розпочали нову повітряну кампанію в останні місяці з метою послабити українські контрнаступальні можливості, але те, що Росія надала пріоритет ударам по Києву, швидше за все, ще більше обмежить здатність цієї кампанії суттєво стримувати потенційні контрнаступальні дії України.

У звіті також вказують, що чеченські командири і чиновники 1 червня здійснили скоординовані нападки на фінансиста групи "Вагнера" Євгена Пригожина, ймовірно, з метою підірвати його авторитет.

Пригожин відреагував на нападки, заявивши, що продовжуватиме висловлювати свою думку доти, доки посадовці Міністерства оборони Росії не будуть покарані "за помилки у плануванні вторгнення в Україну".

Експерти зазначають, що нападки чеченців на Пригожина можуть бути частиною зусиль Кремля з дискредитації та підриву його авторитету в той час, коли "вагнерівці" відходять з лінії фронту.

Нападки, зокрема, відбулися 1 червня – в день, коли Пригожин заявив, що "Вагнер" відведе війська з лінії фронту, а також в день його народження.

Основні висновки ISW за 1 червня: