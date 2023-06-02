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ЄС виділить 50 млн євро на тимчасові мости в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 07:46
ЄС виділить 50 млн євро на тимчасові мости в Україні
прапор ЄС, фото pixabay.com

Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України отримає грант ЄС за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у понад 50 млн євро на тимчасові мости для відновлення мобільності.

Про це держагентство повідомили на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

ЄІБ, банк ЄС та Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України підписали грантову угоду про виділення понад 50 млн євро. 

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Агентство відновлення використає грантові кошти для закупівлі тимчасових мостів, які підвищать мобільність населення України.

Ці мости допоможуть Україні подолати проблеми, які виникли внаслідок російських атак, зокрема із поліпшенням доступу українців до базових послуг та необхідної допомоги.

ЄІБ надасть Україні грантові кошти ЄС, доступні в межах Інвестиційної платформи сусідства Європейського Союзу, які до війни передбачалися для підтримки впровадження кредитної угоди ЄІБ щодо транспортного сполучення в Україні.

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Цей грант доповнює пакети Екстрених заходів солідарності від ЄІБ, підготовлених у співпраці з Європейською комісією як терміновий захід для підтримки України. 

Заходи передбачають виділення Україні 2,3 млрд євро екстреної допомоги, з яких 1,7 млрд євро вже було виплачено у 2022 році на потреби критичної інфраструктури для забезпечення життєдіяльності країни.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, розробляє план фінансової допомоги Україні до 2027 року, покликаний запевнити Київ у надійності підтримки з боку союзників у порівнянні з нинішніми програмами.

Протягом 2023 року, як відомо, ЄС має виплатити Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Рішення про цей пакет допомоги ухвалювали з численними труднощами, у середині грудня лідери ЄС врешті досягли згоди щодо нього. 

Теми: ЄСвійна
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