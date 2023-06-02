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ЕС выделит 50 млн евро на временные мосты в Украине

"Европейская правда"Пятница, 2 июня 2023, 07:46
ЕС выделит 50 млн евро на временные мосты в Украине
флаг ЕС, фото pixabay.com

Агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины получит грант ЕС при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в более 50 млн евро на временные мосты для восстановления мобильности.

Об этом госагентство сообщили на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

ЕИБ, банк ЕС и Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины подписали грантовое соглашение о выделении более 50 млн евро. 

Агентство восстановления использует грантовые средства для закупки временных мостов, которые повысят мобильность населения Украины.

Эти мосты помогут Украине преодолеть проблемы, возникшие в результате российских атак, в частности с улучшением доступа украинцев к базовым услугам и необходимой помощи.

ЕИБ предоставит Украине грантовые средства ЕС, доступные в рамках Инвестиционной платформы соседства Европейского Союза, которые до войны предусматривались для поддержки внедрения кредитного соглашения ЕИБ по транспортному сообщению в Украине.

Этот грант дополняет пакеты Экстренных мер солидарности от ЕИБ, подготовленных в сотрудничестве с Европейской комиссией как срочная мера для поддержки Украины. 

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Мероприятия предусматривают выделение Украине 2,3 млрд евро экстренной помощи, из которых 1,7 млрд евро уже было выплачено в 2022 году на нужды критической инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности страны.

Напомним, по данным СМИ, разрабатывает план финансовой помощи Украине до 2027 года, призванный заверить Киев в надежности поддержки со стороны союзников по сравнению с нынешними программами.

В течение 2023 года, как известно, ЕС должен выплатить Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Решение об этом пакете помощи принимали с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему.

Темы: ЕСвойна
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