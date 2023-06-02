Ситуація на ЗАЕС погіршується з кожним днем − Держатомрегулювання

Складна ситуація на майданчику Запорізької АЕС погіршується з кожним днем − окупанти продовжують завдавати безпосередньої шкоди ядерній безпеці та захищеності станції.

Джерело: в.о. голови Держатомрегулювання – головного держінспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков на онлайн-зустрічі з представниками Єврокомісії, ENSREG, WENRA, Комісії з ядерного регулювання США, Офісу ядерного регулювання Великої Британії та Комісії з ядерної безпеки Канади

Пряма мова Корікова: "Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується з кожним днем".

Деталі: В.о. голови Держатомрегулювання наголосив, що російські загарбники продовжують тиснути на персонал ЗАЕС, вдаються до залякувань, обшуків у житлі співробітників станції, забороняють контакти із особами, що перебувають на підконтрольній українському уряду території, і не дозволяють людям виїхати з тимчасово окупованої території.

Він також додав, що окупанти завезли на ЗАЕС персонал, який немає відповідної кваліфікації. Росіяни також демонтували або викрали важливі елементи систем АЕС, вивели з ладу частину комп’ютерної техніки. Усе це завдало шкоди системі аварійної готовності та реагування на ЗАЕС.

Крім того, окупаційна "адміністрація" заблокувала передачу інформації з Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки Запорізької АЕС, що загрожує безпеці на станції.

Коріков підкреслив, що відновлення систем ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС можливе лише за умови повної деокупації та демілітаризації станції.