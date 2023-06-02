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Розвідка Естонії очікує оголошення про нову хвилю мобілізації в РФ найближчим часом

"Європейська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 15:56

У найближчому майбутньому Росія, найімовірніше, оголосить про нову хвилю мобілізації.

Про це сказав глава Розвідувального центру Міністерства оборони полковник Естонії Марго Гросберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами Гросберга, кількість обстрілів з боку російських збройних сил має сильну тенденцію до зниження.

"У російських силах відбувається реорганізація і заміна підрозділів. На заміну частинам, які кілька місяців перебували на кордоні, приходять більш свіжі та поповнені підрозділи. До початку очікуваного наступу РФ намагається заповнити свої втрати. Основний упор робиться на підготовку до оборони, тому наступальних операцій проводиться менше", – сказав Гросберг.

За словами Гросберга, співвідношення сил на фронті сьогодні один до одного, оскільки внаслідок оголошеної у вересні мобілізації Росія змогла поповнити втрати. "Для проведення успішного наступу атакуючій стороні потрібна триразова перевага", – зазначив він.

За словами Гросберга, оголошена 1 квітня в РФ вербувальна кампанія особливих успіхів не принесла.

"Враховуючи всі ці нюанси, дуже висока ймовірність того, що в якийсь момент буде оголошено про нову хвилю мобілізації, як це було у вересні минулого року. Мобілізація потрібна для того, щоб Російська Федерація змогла виконати поставлені цілі", – сказав глава розвідцентру.

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Говорячи про Бахмут, Гросберг зазначив, що ПВК "Вагнер" почала передавати свої позиції в місті регулярній армії РФ. "За словами самого Пригожина, до 5 червня "вагнерівці" покинуть Бахмут. Ми бачимо, що перші підрозділи вже покинули свої позиції", – сказав він.

"Битва за Бахмут тривала понад 9 місяців. Безповоротні втрати РФ склали понад 40 000 осіб – убитими, пораненими і зниклими безвісти", – зазначив Гросберг.

Нагадаємо, на думку британської розвідки, через дії партизанських груп в районі російського прикордонного містечка Шебекіно перед керівництвом РФ починає поставати дилема: перекидати додаткові сили до лінії фронту, чи посилювати захист власного кордону.

Теми: Естоніярозвідка
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