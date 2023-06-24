У Підмосков'ї почали перекривати дороги

У Московській області перекрили міст через річку Ока на Сімферопольському шосе в районі Серпухова, людей просять утриматися від поїздок.

Джерело: Мінтрас Московської області у Telegram

Дослівно Мінтрас: "Звертаємо увагу, що перекрито міст через р. Ока на Сімферопольському шосе в районі Серпухова".

Деталі: Відомство також закликало жителів утриматися 24 червня від поїздок по трасах М-4 "Дон" і М-2 "Крим".

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Серпухов і перекритий міст на Сімферопольському шосе Скриншот з google.maps

Губернатор Підмосков'я Олексій Воробйов закликав жителів поставитися з розумінням до незручностей у зв'язку з контртерористичною операцією в регіоні.

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