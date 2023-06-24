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У Підмосков'ї почали перекривати дороги

Ірина БалачукСубота, 24 червня 2023, 11:58
У Підмосков'ї почали перекривати дороги
Скриншот з google.maps

У Московській області перекрили міст через річку Ока на Сімферопольському шосе в районі Серпухова, людей просять утриматися від поїздок.

Джерело: Мінтрас Московської області у Telegram

Дослівно Мінтрас: "Звертаємо увагу, що перекрито міст через р. Ока на Сімферопольському шосе в районі Серпухова".

Деталі: Відомство також закликало жителів утриматися 24 червня від поїздок по трасах М-4 "Дон" і М-2 "Крим". 

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Серпухов і перекритий міст на Сімферопольському шосе 
Скриншот з google.maps

Губернатор Підмосков'я Олексій Воробйов закликав жителів поставитися з розумінням до незручностей у зв'язку з контртерористичною операцією в регіоні.

Передісторія: 

  • Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За його словами, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
  • 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.  
  • Пригожин заявив, що його найманці нібито збили вертоліт армії РФ.
  • Вранці 24 червня штаб Південного військового округу у російському місті Ростов-на-Дону оточили танки і люди у формі, наразі достеменно невідомо, хто саме це зробив – військовослужбовці армії РФ чи найманці ПВК "Вагнер".
  • Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
  • 24 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що на території столиці ввели режим контртерористичної операції (КТО).
  • Путін вранці 24 червня зателефонував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку і розповів, що відбувається в РФ.

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Теми: Росіявійна
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