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В Подмосковье начали перекрывать дороги

Ирина БалачукСуббота, 24 июня 2023, 11:58
В Подмосковье начали перекрывать дороги
Скриншот с google.maps

В Московской области перекрыли мост через реку Ока на Симферопольском шоссе в районе Серпухова, людей просят воздержаться от поездок.

Источник: Минтрас Московской области в Telegram

Дословно Минтрас: "Обращаем внимание, что перекрыт мост через р. Ока на Симферопольском шоссе в районе Серпухова".

Детали: Ведомство также призвало жителей воздержаться 24 июня от поездок по трассам М-4 "Дон" и М-2 "Крым". 

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Серпухов и перекрытый мост на Симферопольском шоссе
СКРИНШОТ С GOOGLE.MAPS

Губернатор Подмосковья Алексей Воробьев призвал жителей отнестись с пониманием к неудобствам в связи с контртеррористической операцией в регионе.

Предыстория:

  • Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.
  • 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость". При этом он просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
  • После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях начали публиковать фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве, как пишут СМИ, обустраивают блокпосты.
  • Пригожин заявил, что его наемники якобы сбили вертолет армии РФ.
  • Утром 24 июня штаб Южного военного округа в российском городе Ростов-на-Дону окружили танки и люди в форме, пока точно неизвестно, кто именно это сделал – военнослужащие армии РФ или наемники ЧВК "Вагнер".
  • Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
  • Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территории столицы ввели режим контртеррористической операции (КТО).
  • Путин утром 24 июня позвонил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко и рассказал, что происходит в РФ.

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Темы: Росcиявойна
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