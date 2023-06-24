В Подмосковье начали перекрывать дороги

В Московской области перекрыли мост через реку Ока на Симферопольском шоссе в районе Серпухова, людей просят воздержаться от поездок.

Источник: Минтрас Московской области в Telegram

Дословно Минтрас: "Обращаем внимание, что перекрыт мост через р. Ока на Симферопольском шоссе в районе Серпухова".

Реклама:

Детали: Ведомство также призвало жителей воздержаться 24 июня от поездок по трассам М-4 "Дон" и М-2 "Крым".

Серпухов и перекрытый мост на Симферопольском шоссе СКРИНШОТ С GOOGLE.MAPS

Губернатор Подмосковья Алексей Воробьев призвал жителей отнестись с пониманием к неудобствам в связи с контртеррористической операцией в регионе.

Предыстория: