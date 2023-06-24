Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай – розвідка

За даними української розвідки, російський диктатор Володимир Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай, водночас прессекретар Путіна спростовує цю інформацію.

Джерело: високопоставлені співрозмовники УП в українських спецслужбах, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі РИА Новости, секретаріат заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва у коментарі ТАСС, "Важные истории"

Пряма мова одного зі співрозмовників УП: "У нас вже є дані, що Путін виїжджає з Москви. Його везуть на Валдай".

Деталі: Також до українських спецслужб надходить інформація про панічні настрої у Москві та підготовку до мінування мостів у столиці Росії.

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Водночас прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив РИА Новости, що Путін нібито "працює в Кремлі".

При цьому секретаріат заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва також спростовує інформацію про те, що той нібито виїхав за межі Московського регіону. У секретаріаті стверджують, що Медведєв, його помічники і сам секретаріат нібито перебувають на робочих місцях і виконують свої обов'язки.

Водночас видання "Важные истории" повідомляє, що літак Путіна вилетів із Москви і зник з радарів.

ВІДЕО ДНЯ

Спеціальний борт Іл96-300ПУ (Пункт управління) Путіна вилетів із Москви в бік Петербурга о 14:16 мск, свідчать дані FlightRadar. Пункт призначення борту не вказано, у районі Твері він зник із трекінгової системи. У Тверській області розташована одна з резиденцій Путіна. На цьому літаку встановлено обладнання для управління Збройними силами.

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