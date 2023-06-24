Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай – розвідка
За даними української розвідки, російський диктатор Володимир Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай, водночас прессекретар Путіна спростовує цю інформацію.
Джерело: високопоставлені співрозмовники УП в українських спецслужбах, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі РИА Новости, секретаріат заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва у коментарі ТАСС, "Важные истории"
Пряма мова одного зі співрозмовників УП: "У нас вже є дані, що Путін виїжджає з Москви. Його везуть на Валдай".
Деталі: Також до українських спецслужб надходить інформація про панічні настрої у Москві та підготовку до мінування мостів у столиці Росії.
Водночас прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив РИА Новости, що Путін нібито "працює в Кремлі".
При цьому секретаріат заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва також спростовує інформацію про те, що той нібито виїхав за межі Московського регіону. У секретаріаті стверджують, що Медведєв, його помічники і сам секретаріат нібито перебувають на робочих місцях і виконують свої обов'язки.
Водночас видання "Важные истории" повідомляє, що літак Путіна вилетів із Москви і зник з радарів.
Спеціальний борт Іл96-300ПУ (Пункт управління) Путіна вилетів із Москви в бік Петербурга о 14:16 мск, свідчать дані FlightRadar. Пункт призначення борту не вказано, у районі Твері він зник із трекінгової системи. У Тверській області розташована одна з резиденцій Путіна. На цьому літаку встановлено обладнання для управління Збройними силами.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- За даними розвідки Британії, вагнерівці мають намір дістатися до Москви.
- В адміністрації президента (АП) РФ побоюються, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої.