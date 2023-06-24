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Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай – разведка

"Украинская правда", Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 14:40
Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай – разведка
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай, в то же время пресс-секретарь Путина опровергает эту информацию.

Источник: высокопоставленные собеседники УП в украинских спецслужбах, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости, секретариат зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в комментарии ТАСС, "Важные истории"

Прямая речь одного из собеседников УП: "У нас уже есть данные, что Путин выезжает из Москвы. Его везут на Валдай".

Детали: Также в украинские спецслужбы поступает информация о панических настроениях в Москве и подготовке к минированию мостов в столице России.

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В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путин якобы "работает в Кремле".

При этом секретариат заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева также опровергает информацию о том, что тот якобы выехал за пределы Московского региона. В секретариате утверждают, что Медведев, его помощники и сам секретариат якобы находятся на рабочих местах и выполняют свои обязанности.

В то же время, издание "Важные истории" сообщает, что самолет Путина вылетел из Москвы и пропал с радаров.

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Специальный борт Ил96-300ПУ (Пункт управления) Путина вылетел из Москвы в сторону Петербурга в 14:16 мск, свидетельствуют данные FlightRadar. Пункт назначения борта не указан, в районе Твери он пропал из тректинговой системы. В Тверской области находится одна из резиденций Путина. На этом самолете установлено оборудование для управления Вооруженными силами.

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Темы: ПутинРосcияМедведевразведка
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