Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай – разведка
По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай, в то же время пресс-секретарь Путина опровергает эту информацию.
Источник: высокопоставленные собеседники УП в украинских спецслужбах, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости, секретариат зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в комментарии ТАСС, "Важные истории"
Прямая речь одного из собеседников УП: "У нас уже есть данные, что Путин выезжает из Москвы. Его везут на Валдай".
Детали: Также в украинские спецслужбы поступает информация о панических настроениях в Москве и подготовке к минированию мостов в столице России.
В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путин якобы "работает в Кремле".
При этом секретариат заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева также опровергает информацию о том, что тот якобы выехал за пределы Московского региона. В секретариате утверждают, что Медведев, его помощники и сам секретариат якобы находятся на рабочих местах и выполняют свои обязанности.
В то же время, издание "Важные истории" сообщает, что самолет Путина вылетел из Москвы и пропал с радаров.
Специальный борт Ил96-300ПУ (Пункт управления) Путина вылетел из Москвы в сторону Петербурга в 14:16 мск, свидетельствуют данные FlightRadar. Пункт назначения борта не указан, в районе Твери он пропал из тректинговой системы. В Тверской области находится одна из резиденций Путина. На этом самолете установлено оборудование для управления Вооруженными силами.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- По данным разведки Британии, вагнеровцы намерены добраться до Москвы.
- В администрации президента (АП) РФ опасаются, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои.