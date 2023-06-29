Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Совбез ООН снова собрался по требованию России из-за поставок оружия Украине

"Украинская правда"Четверг, 29 июня 2023, 23:31
Совбез ООН снова собрался по требованию России из-за поставок оружия Украине
Зал заседаний ООН, иллюстративное фото из Wikipedia

Совет Безопасности ООН собрался на очередное заседание по требованию России для обсуждения поставок западного оружия Украине.

Источник: "Укринформ"

Детали: Заседание началось в Нью-Йорке в 15:00 по местному времени.

От секретариата ООН выступила заместитель Генерального секретаря по вопросам разоружения Исуми Накамицу. 

Реклама:

Россия пригласила к участию отдельных экспертов, которых постпред Украины при ООН Сергей Кислица в Твиттере назвал "самыми коварными защитниками вторжения в Украину и диктаторских режимов в целом", в частности американского журналиста Макса Блюменталя, которого обвиняют в получении средств из РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Исуми Накамицу в очередной раз указала Москве, что она сама получает вооружение из-за рубежа.

Накамицу напомнила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 24 862 жертвы среди гражданского населения в Украине: 9083 – убитых и 15 779 – раненых. Хотя фактические цифры жертв, вероятно, значительно выше, добавила она.

Темы: ООНРосcияоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Орехове завершили спасательные работы: 7 погибших

В России убили командира, который, вероятно, причастен к ударам по Украине

Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили еще на год

фотоГлава МВД представил нового командующего Национальной гвардии

На Сумщине эвакуируют всех жителей пятикилометровой зоны приграничья

С 11 июля в Украине вводятся очередные ограничения по табачным изделиям

Все новости...
ООН
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Блинкен обсудил с генсеком ООН будущее "зерновой сделки" на фоне угроз РФ выйти из нее
Песков прокомментировал решение России не пустить миссию ООН на левобережье Херсонщины
Последние новости
01:25
В нескольких областях – угроза применения вражеских БпЛА
00:58
США предупредили Россию о "неизбежной ответственности" в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС
00:26
США и Британия приветствовали решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО
23:32
обновлено от 23:40В ряде регионов объявляли тревогу
23:17
Принудительной эвакуации жителей приграничья Сумщины не будет – ОВА
23:00
Швеция поможет Турции со сближением в ЕС в обмен на вступление в НАТО
22:43
Байден запланировал встречи с Зеленским и Эрдоганом в Вильнюсе - СМИ
22:39
Анализ главных заявлений политиков относительно российско-украинской войны за неделю – ОПОРА
22:31
Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО
21:54
В Орехове завершили спасательные работы: 7 погибших
Все новости...
Реклама: