Совбез ООН снова собрался по требованию России из-за поставок оружия Украине

Совет Безопасности ООН собрался на очередное заседание по требованию России для обсуждения поставок западного оружия Украине.

Детали: Заседание началось в Нью-Йорке в 15:00 по местному времени.

От секретариата ООН выступила заместитель Генерального секретаря по вопросам разоружения Исуми Накамицу.

Россия пригласила к участию отдельных экспертов, которых постпред Украины при ООН Сергей Кислица в Твиттере назвал "самыми коварными защитниками вторжения в Украину и диктаторских режимов в целом", в частности американского журналиста Макса Блюменталя, которого обвиняют в получении средств из РФ.

