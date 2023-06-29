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Совбез ООН снова собрался по требованию России из-за поставок оружия Украине

"Украинская правда"Четверг, 29 июня 2023, 23:31
Совбез ООН снова собрался по требованию России из-за поставок оружия Украине
Зал заседаний ООН, иллюстративное фото из Wikipedia

Совет Безопасности ООН собрался на очередное заседание по требованию России для обсуждения поставок западного оружия Украине.

Источник: "Укринформ"

Детали: Заседание началось в Нью-Йорке в 15:00 по местному времени.

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От секретариата ООН выступила заместитель Генерального секретаря по вопросам разоружения Исуми Накамицу. 

Россия пригласила к участию отдельных экспертов, которых постпред Украины при ООН Сергей Кислица в Твиттере назвал "самыми коварными защитниками вторжения в Украину и диктаторских режимов в целом", в частности американского журналиста Макса Блюменталя, которого обвиняют в получении средств из РФ.

Заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Исуми Накамицу в очередной раз указала Москве, что она сама получает вооружение из-за рубежа.

Накамицу напомнила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 24 862 жертвы среди гражданского населения в Украине: 9083 – убитых и 15 779 – раненых. Хотя фактические цифры жертв, вероятно, значительно выше, добавила она.

Темы: ООНРосcияоружиеУкраина
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