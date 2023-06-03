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Саакашвілі: Готуймося до облаштування грузинсько-українського кордону на річці Псоу

"Українська правда"Субота, 3 червня 2023, 02:38
Саакашвілі: Готуймося до облаштування грузинсько-українського кордону на річці Псоу
ФОТО З FACEBOOK СААКАШВІЛІ

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі переконаний, що скоро Україна переможе, Грузія зможе повернути свої території, окуповані РФ, а українсько-грузинський кордон буде проходити по річці Псоу.

Джерело: Саакашвілі у Facebook

Пряма мова: "Треба готуватися до звільнення Абхазії та Шида Картлі (частина території Шида Картлі перебуває у складі невизнаної республіки Південна Осетія – ред.). Це вікно відкриється дуже скоро. Ми всі повинні скористатися моментом, коли російська армія буде повністю знищена, а у Москві буде хаос...

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Не виключаю, що ми матимемо спільний кордон з Україною на узбережжі Чорного моря. Сьогодні від президента Зеленського та української армії залежить існування та перемога нашої країни.

Абсолютно впевнений у швидкій перемозі Зеленського, Заходу, народу України та народу Грузії. Готуймося до облаштування грузинсько-українського кордону на Псоу!".

Довідково. Псоу – річка на Західному Кавказі. Вздовж річки простягається державний кордон між Росією (Краснодарський край) та Грузією (самопроголошеною республікою Абхазія). По Псоу проходить східна межа російського міста Сочі.

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Теми: СаакашвіліГрузіяУкраїнаРосія
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