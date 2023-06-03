Саакашвили: Необходимо готовиться к обустройству грузино-украинской границы на реке Псоу

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили убежден, что скоро Украина победит, Грузия сможет вернуть свои территории, оккупированные РФ, а украинско-грузинская граница будет проходить по реке Псоу.

Источник: Саакашвили в Facebook

Прямая речь: "Надо готовиться к освобождению Абхазии и Шида Картли (часть территории Шида Картли находится в составе непризнанной республики Южная Осетия – ред.). Это окно откроется очень скоро. Мы все должны воспользоваться моментом, когда российская армия будет полностью уничтожена, а в Москве будет хаос...

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Не исключаю, что мы будем иметь общую границу с Украиной на побережье Черного моря. Сегодня от президента Зеленского и украинской армии зависит существование и победа нашей страны.

Абсолютно уверен в скорой победе Зеленского, Запада, народа Украины и народа Грузии. Необходимо готовиться к обустройству грузино-украинской границы на Псоу!".

Справка. Псоу – река на Западном Кавказе. Вдоль реки простирается государственная граница между Россией (Краснодарский край) и Грузией (самопровозглашенной республикой Абхазия). По Псоу проходит восточная граница российского города Сочи.