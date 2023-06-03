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Вагнерівці ще остаточно не залишили Бахмут, ситуація на фронті дещо змінюється – Маляр

Катерина ТищенкоСубота, 3 червня 2023, 17:25
Вагнерівці ще остаточно не залишили Бахмут, ситуація на фронті дещо змінюється – Маляр
Ганна Маляр, фото з її Facebook

Ситуація в Бахмуті "умовно стабільна", найманці ПВК "Вагнера" ще остаточно не залишили місто.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "У місті Бахмут ситуація умовно стабільна. Ми контролюємо південно-західні околиці міста. Вагнерівці остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу з прибувшими загонами регулярної армії".

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Деталі: За словами Маляр, загалом ситуація на фронті "несуттєво, але дещо змінюється".

Декілька місяців поспіль ворог наступав на сході на чотирьох напрямках – Авдіівському, Мар’їнському, Лиманському і Бахмутському. Пізніше періодично активізовувався ще на двох напрямках – Шахтарському та Куп‘янському.

"Вийти за цей час на кордони Донецької Луганської областей ворогу так і не вдалось. Ворог виснажився і зараз здійснює заміну військ та перегрупування", - написала вона.

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Маляр зазначила, що географія наступальних дій "дещо інша".

"На трьох із зазначених напрямків – Бахмутський, Авдіівський, Шахтарський – протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Разом з тим, на Бахмутському ворог намагався повернути втрачені позиції, але не зміг. На інших трьох напрямках – Куп’янський, Лиманський, Мар’їнський – ворог активний та проводить доволі інтенсивні наступальні дії, але безуспішно", - зазначила заступниця міністра.

Теми: БахмутМіноборонивійна
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