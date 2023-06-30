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Російські загарбники почали залишати ЗАЕС − розвідка

Ірина БалачукП'ятниця, 30 червня 2023, 09:31
Російські загарбники почали залишати ЗАЕС − розвідка
ЗАЕС. Фото з Telegram ГУР

Російські окупанти почали поступово залишати Запорізьку атомну станцію, низка працівників ЗАЕС також отримали вказівку виїхати зі станції до 5 липня, повідомляє Головне управління розвідки.

Джерело: ГУР у Telegram

Дослівно розвідка: "За останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників "Росатому", які керували діями росіян.

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Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з "Росатомом". Згідно з отриманими вказівками, вони мають від’їхати до 5 липня".

Деталі: Загарбники радять виїжджати на територію тимчасово окупованого Криму.

Розвідка повідомляє, що вже виїхали на півострів начальниця юридичного відділу Манцурова, головний інспектор Штатський та заступник керівника станції із забезпечення Губарев.

Також ГУР підкреслює, що на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

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Водночас персоналу, який залишається на станції, за даними розвідки, окупанти дали вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".

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Теми: ЗАЕСрозвідкаокупація
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