Російські загарбники почали залишати ЗАЕС − розвідка
Російські окупанти почали поступово залишати Запорізьку атомну станцію, низка працівників ЗАЕС також отримали вказівку виїхати зі станції до 5 липня, повідомляє Головне управління розвідки.
Джерело: ГУР у Telegram
Дослівно розвідка: "За останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників "Росатому", які керували діями росіян.
Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з "Росатомом". Згідно з отриманими вказівками, вони мають від’їхати до 5 липня".
Деталі: Загарбники радять виїжджати на територію тимчасово окупованого Криму.
Розвідка повідомляє, що вже виїхали на півострів начальниця юридичного відділу Манцурова, головний інспектор Штатський та заступник керівника станції із забезпечення Губарев.
Також ГУР підкреслює, що на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.
Водночас персоналу, який залишається на станції, за даними розвідки, окупанти дали вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".
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Передісторія:
- 20 червня керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.
- 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.
- Пізніше Буданов заявив, що план підриву окупантами Запорізької АЕС повністю розроблений та затверджений, і загроза ніколи не була такою великою, як зараз.
- 25 червня президент Володимир Зеленський заявив, що сценарій з мінування Запорізької АЕС для російських окупантів затверджений, а увага світу недостатня.
- США повідомили, що наразі не вважають "неминучою" загрозу підриву російськими окупантами Запорізької АЕС, попри останні повідомлення України про підготовку Росією теракту.
- Але українська влада все ж вирішила провести масштабні спеціальні тренування з цивільного захисту на випадок можливої аварії на ЗАЕС у Запорізькій області.