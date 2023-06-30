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Российские захватчики начали покидать ЗАЭС − разведка

Ирина БалачукПятница, 30 июня 2023, 09:31
Российские захватчики начали покидать ЗАЭС − разведка
ЗАЭС. Фото из Telegram ГУР

Российские оккупанты начали постепенно покидать Запорожскую атомную станцию, ряд работников ЗАЭС также получили указание выехать со станции до 5 июля, сообщает Главное управление разведки.

Источник: ГУР в Telegram

Дословно разведка: "По последним данным, оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции. Одними из первых со станции уехали трое сотрудников "Росатома", которые руководили действиями россиян.

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Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, которые подписали контракт с "Росатомом". Согласно полученным указаниям, они должны уехать до 5 июля".

Детали: Захватчики советуют выезжать на территорию временно оккупированного Крыма.

Разведка сообщает, что уже выехали на полуостров начальница юридического отдела Манцурова, главный инспектор Штатский и заместитель руководителя станции по обеспечению Губарев.

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Также ГУР подчеркивает, что на территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.

В то же время персоналу, который остается на станции, по данным разведки, оккупанты дали указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину".

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Темы: ЗАЭСразведкаоккупация
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