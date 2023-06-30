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Российские захватчики начали покидать ЗАЭС − разведка

Ирина БалачукПятница, 30 июня 2023, 09:31
Российские захватчики начали покидать ЗАЭС − разведка
ЗАЭС. Фото из Telegram ГУР

Российские оккупанты начали постепенно покидать Запорожскую атомную станцию, ряд работников ЗАЭС также получили указание выехать со станции до 5 июля, сообщает Главное управление разведки.

Источник: ГУР в Telegram

Дословно разведка: "По последним данным, оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции. Одними из первых со станции уехали трое сотрудников "Росатома", которые руководили действиями россиян.

Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, которые подписали контракт с "Росатомом". Согласно полученным указаниям, они должны уехать до 5 июля".

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Детали: Захватчики советуют выезжать на территорию временно оккупированного Крыма.

Разведка сообщает, что уже выехали на полуостров начальница юридического отдела Манцурова, главный инспектор Штатский и заместитель руководителя станции по обеспечению Губарев.

Также ГУР подчеркивает, что на территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.

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В то же время персоналу, который остается на станции, по данным разведки, оккупанты дали указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину".

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Темы: ЗАЭСразведкаоккупация
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