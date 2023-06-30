Российские захватчики начали покидать ЗАЭС − разведка
Российские оккупанты начали постепенно покидать Запорожскую атомную станцию, ряд работников ЗАЭС также получили указание выехать со станции до 5 июля, сообщает Главное управление разведки.
Источник: ГУР в Telegram
Дословно разведка: "По последним данным, оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции. Одними из первых со станции уехали трое сотрудников "Росатома", которые руководили действиями россиян.
Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, которые подписали контракт с "Росатомом". Согласно полученным указаниям, они должны уехать до 5 июля".
Детали: Захватчики советуют выезжать на территорию временно оккупированного Крыма.
Разведка сообщает, что уже выехали на полуостров начальница юридического отдела Манцурова, главный инспектор Штатский и заместитель руководителя станции по обеспечению Губарев.
Также ГУР подчеркивает, что на территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.
В то же время персоналу, который остается на станции, по данным разведки, оккупанты дали указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину".
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Предыстория:
- 20 июня глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции существует, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.
- 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.
- Позже Буданов заявил, что план подрыва оккупантами Запорожской АЭС полностью разработан и утвержден, и угроза никогда не была такой большой, как сейчас.
- 25 июня президент Владимир Зеленский заявил, что сценарий по минированию Запорожской АЭС для российских оккупантов утвержден, но внимания мира недостаточно.
- США сообщили, что пока не считают "неизбежной" угрозу подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, несмотря на последние сообщения Украины о подготовке Россией теракта.
- Но украинская власть все же решила провести масштабные специальные тренировки по гражданской защите на случай возможной аварии на ЗАЭС в Запорожской области.