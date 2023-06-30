Запоріжжю більше не загрожує перейменовання: комісія передумала

Національна комісія зі стандартів державної мови оновила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови. Запоріжжя в ньому більше немає.

Джерело: список на сайті комісії

Деталі: 30 червня комісія затвердила додаток до свого рішення від 22 червня. У ньому міститься новий перелік сіл, селищ, міст, які рекомендується перейменувати. Він майже в п'ять разів коротший за попередній.

У списку лишилося тільки 10 міст:

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Бровари

Сєвєродонецьк

Два Первомайська

Первомайський

Южноукраїнськ

Хрустальний

Южне

Боково-Хрустальне

Сорокине

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