Запоріжжю більше не загрожує перейменовання: комісія передумала

Національна комісія зі стандартів державної мови оновила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови. Запоріжжя в ньому більше немає.

Джерело: список на сайті комісії

Деталі: 30 червня комісія затвердила додаток до свого рішення від 22 червня. У ньому міститься новий перелік сіл, селищ, міст, які рекомендується перейменувати. Він майже в п'ять разів коротший за попередній.

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У списку лишилося тільки 10 міст:

Бровари

Сєвєродонецьк

Два Первомайська

Первомайський

Южноукраїнськ

Хрустальний

Южне

Боково-Хрустальне

Сорокине

Нагадаємо:

22 червня Нацкомісія зі стандартів державної мови, яка є центральним органом виконавчої влади, рекомендувала розглянути перелік з 1400 міст та сіл на предмет перейменування. Там було і місто Запоріжжя. Комісія зазначала, що його назва може не відповідати стандартам.

У Нацкомісії пояснили, що до неї надійшли звернення від мешканців міста з проханням розглянути перейменування "Запоріжжя" на "Запорожжя".

Це рішення викликало багато критики у владі. Зокрема, з боку міністра освіти та науки Оксена Лісового. Він заявив, що рішення комісії має бути скасоване.

Також проти перейменування Запоріжжя виступив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.