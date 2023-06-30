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Запоріжжю більше не загрожує перейменовання: комісія передумала

Євген КізіловП'ятниця, 30 червня 2023, 21:21
Запоріжжю більше не загрожує перейменовання: комісія передумала
фото ОВА

Національна комісія зі стандартів державної мови оновила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови. Запоріжжя в ньому більше немає.

Джерело: список на сайті комісії

Деталі: 30 червня комісія затвердила додаток до свого рішення від 22 червня. У ньому міститься новий перелік сіл, селищ, міст, які рекомендується перейменувати. Він майже в п'ять разів коротший за попередній.

У списку лишилося тільки 10 міст:

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  • Бровари
  • Сєвєродонецьк
  • Два Первомайська
  • Первомайський
  • Южноукраїнськ
  • Хрустальний
  • Южне
  • Боково-Хрустальне
  • Сорокине

Нагадаємо:

  • 22 червня Нацкомісія зі стандартів державної мови, яка є центральним органом виконавчої влади, рекомендувала розглянути перелік з 1400 міст та сіл на предмет перейменування. Там було і місто Запоріжжя. Комісія зазначала, що його назва може не відповідати стандартам.
  • У Нацкомісії пояснили, що до неї надійшли звернення від мешканців міста з проханням розглянути перейменування "Запоріжжя" на "Запорожжя".
  • Це рішення викликало багато критики у владі. Зокрема, з боку міністра освіти та науки Оксена Лісового. Він заявив, що рішення комісії має бути скасоване.
  • Також проти перейменування Запоріжжя виступив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Теми: Запоріжжямова
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