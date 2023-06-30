Запоріжжю більше не загрожує перейменовання: комісія передумала
П'ятниця, 30 червня 2023, 21:21
Національна комісія зі стандартів державної мови оновила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови. Запоріжжя в ньому більше немає.
Джерело: список на сайті комісії
Деталі: 30 червня комісія затвердила додаток до свого рішення від 22 червня. У ньому міститься новий перелік сіл, селищ, міст, які рекомендується перейменувати. Він майже в п'ять разів коротший за попередній.
Реклама:
У списку лишилося тільки 10 міст:
- Бровари
- Сєвєродонецьк
- Два Первомайська
- Первомайський
- Южноукраїнськ
- Хрустальний
- Южне
- Боково-Хрустальне
- Сорокине
Нагадаємо:
- 22 червня Нацкомісія зі стандартів державної мови, яка є центральним органом виконавчої влади, рекомендувала розглянути перелік з 1400 міст та сіл на предмет перейменування. Там було і місто Запоріжжя. Комісія зазначала, що його назва може не відповідати стандартам.
- У Нацкомісії пояснили, що до неї надійшли звернення від мешканців міста з проханням розглянути перейменування "Запоріжжя" на "Запорожжя".
- Це рішення викликало багато критики у владі. Зокрема, з боку міністра освіти та науки Оксена Лісового. Він заявив, що рішення комісії має бути скасоване.
- Також проти перейменування Запоріжжя виступив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
ВІДЕО ДНЯ