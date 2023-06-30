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Запорожью больше не грозит переименование: комиссия передумала

Евгений КизиловПятница, 30 июня 2023, 21:21
Запорожью больше не грозит переименование: комиссия передумала
фото ОВА

Национальная комиссия по стандартам государственного языка обновила перечень населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка. Запорожья в нем больше нет.

Источник: список на сайте комиссии

Детали: 30 июня комиссия утвердила дополнение к своему решению от 22 июня. В нем содержится новый перечень сел, поселков, городов, которые рекомендуется переименовать. Он почти в пять раз короче предыдущего.

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В списке осталось только 10 городов:

  • Бровары
  • Северодонецк
  • Два Первомайска
  • Первомайский
  • Южноукраинск
  • Хрустальный
  • Южное
  • Боково-Хрустальное
  • Сорокино

Напомним:

  • 22 июня Нацкомиссия по стандартам государственного языка, которая является центральным органом исполнительной власти, рекомендовала рассмотреть перечень из 1 400 городов и сел на предмет переименования. Там был и город Запорожье. Комиссия отмечала, что его название может не соответствовать стандартам.
  • В Нацкомиссии объяснили, что к ней поступили обращения от жителей города с просьбой рассмотреть переименование "Запоріжжя" в "Запорожжя".
  • Это решение вызвало много критики во власти. В частности, со стороны министра образования и науки Оксена Лисового. Он заявил, что решение комиссии должно быть отменено.
  • Также против переименования Запорожья выступил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

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Темы: Запорожьеязык
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