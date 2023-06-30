Запорожью больше не грозит переименование: комиссия передумала
Пятница, 30 июня 2023, 21:21
Национальная комиссия по стандартам государственного языка обновила перечень населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка. Запорожья в нем больше нет.
Источник: список на сайте комиссии
Детали: 30 июня комиссия утвердила дополнение к своему решению от 22 июня. В нем содержится новый перечень сел, поселков, городов, которые рекомендуется переименовать. Он почти в пять раз короче предыдущего.
В списке осталось только 10 городов:
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- Бровары
- Северодонецк
- Два Первомайска
- Первомайский
- Южноукраинск
- Хрустальный
- Южное
- Боково-Хрустальное
- Сорокино
Напомним:
- 22 июня Нацкомиссия по стандартам государственного языка, которая является центральным органом исполнительной власти, рекомендовала рассмотреть перечень из 1 400 городов и сел на предмет переименования. Там был и город Запорожье. Комиссия отмечала, что его название может не соответствовать стандартам.
- В Нацкомиссии объяснили, что к ней поступили обращения от жителей города с просьбой рассмотреть переименование "Запоріжжя" в "Запорожжя".
- Это решение вызвало много критики во власти. В частности, со стороны министра образования и науки Оксена Лисового. Он заявил, что решение комиссии должно быть отменено.
- Также против переименования Запорожья выступил языковой омбудсмен Тарас Кремень.