Запорожью больше не грозит переименование: комиссия передумала

Национальная комиссия по стандартам государственного языка обновила перечень населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка. Запорожья в нем больше нет.

Источник: список на сайте комиссии

Детали: 30 июня комиссия утвердила дополнение к своему решению от 22 июня. В нем содержится новый перечень сел, поселков, городов, которые рекомендуется переименовать. Он почти в пять раз короче предыдущего.

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В списке осталось только 10 городов:

Бровары

Северодонецк

Два Первомайска

Первомайский

Южноукраинск

Хрустальный

Южное

Боково-Хрустальное

Сорокино

Напомним:

22 июня Нацкомиссия по стандартам государственного языка, которая является центральным органом исполнительной власти, рекомендовала рассмотреть перечень из 1 400 городов и сел на предмет переименования. Там был и город Запорожье. Комиссия отмечала, что его название может не соответствовать стандартам.

В Нацкомиссии объяснили, что к ней поступили обращения от жителей города с просьбой рассмотреть переименование "Запоріжжя" в "Запорожжя".

Это решение вызвало много критики во власти. В частности, со стороны министра образования и науки Оксена Лисового. Он заявил, что решение комиссии должно быть отменено.

Также против переименования Запорожья выступил языковой омбудсмен Тарас Кремень.