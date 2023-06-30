Запорожью больше не грозит переименование: комиссия передумала

Национальная комиссия по стандартам государственного языка обновила перечень населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка. Запорожья в нем больше нет.

Источник: список на сайте комиссии

Детали: 30 июня комиссия утвердила дополнение к своему решению от 22 июня. В нем содержится новый перечень сел, поселков, городов, которые рекомендуется переименовать. Он почти в пять раз короче предыдущего.

В списке осталось только 10 городов:

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Бровары

Северодонецк

Два Первомайска

Первомайский

Южноукраинск

Хрустальный

Южное

Боково-Хрустальное

Сорокино

Напомним: