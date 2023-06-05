В Угорщині рівень підтримки біженців з України виявився найвищим у Східній Європі

Угорське суспільство готове продовжувати підтримувати людей, які тікають від війни в Україні, і не вважає, що кошти, які витрачаються на українців, треба переспрямувати на власних громадян.

Про це свідчить дослідження авторитетної словацької аналітичної організації GLOBSEC, що є в розпорядженні "Європейської правди".

Організація замовила репрезентативне соціологічне дослідження у восьми державах Центральної та Східної Європи – це Польща, Литва, Латвія, Чехія, Румунія, Угорщина, Болгарія та Словаччина. Воно показало, що в тих державах, де громадяни найбільш охоче підтримують українців, це не збігається з публічним іміджем уряду цих країн.

Так, Угорщина, яка через відкрито проросійську політику уряду Орбана сприймається українцями як найбільш ворожа до нас держава ЄС, виявилася найбільш прихильною до допомоги біженцям. 90% угорців погодилися із твердженням про те, що "ми повинні і далі підтримувати біженців з України, адже вони тікають від війни".

графіка GLOBSEC, адаптація ЄвроПравди

Крім того, в Угорщині найбільшою є дельта між цим рівнем підтримки і часткою тих, хто вважає, що "біженці з України отримують підтримку за рахунок наших громадян, слабших і соціально вразливих, які більше її потребують" (таких лише 41%, один з найнижчих рівнів у регіоні).

Наступними, з помітним відривом від угорців, є Латвія, Польща та Литва з 79-82% бажаючих підтримувати українців. Водночас у Литві та Польщі 50-52% громадян незадоволені тим, що ця підтримка здійснюється за рахунок зниження фінансування литовців та поляків відповідно.

У трьох країнах регіону – Румунії, Словаччині та Болгарії – кількість незадоволених вища за рівень підтримки. Найгірша ситуація у Болгарії із рівнем у 71%/52%.

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Раніше повідомлялося, що лише 40% словаків та 46% болгар вірять у напад РФ на Україну, при цьому показники Угорщини виправилися – там більшість людей погоджуються з виною РФ.

Детально про причини таких настроїв дивіться у відео "Чому Словаччина проросійська" або читайте у статті про складного сусіда України.