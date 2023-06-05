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В Венгрии уровень поддержки беженцев из Украины оказался самым высоким в Восточной Европе

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 11:48

Венгерское общество готово продолжать поддерживать людей, бежавших от войны в Украине, и не считает, что средства, которые тратятся на украинцев, надо перенаправить на собственных граждан.

Об этом свидетельствует исследование авторитетной словацкой аналитической организации GLOBSEC, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Организация заказала репрезентативное социологическое исследование в восьми государствах Центральной и Восточной Европы – это Польша, Литва, Латвия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария и Словакия. Оно показало, что в тех государствах, где граждане наиболее охотно поддерживают украинцев, это не совпадает с публичным имиджем правительства этих стран.

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Так, Венгрия, которая из-за открыто пророссийской политики правительства Орбана воспринимается украинцами как наиболее враждебное к нам государство ЕС, оказалась наиболее благосклонной к помощи беженцам. 90% венгров согласились с утверждением о том, что "мы должны и дальше поддерживать беженцев из Украины, ведь они бегут от войны".

 
графіка GLOBSEC, адаптація ЄвроПравди

Кроме того, в Венгрии наибольшая дельта между этим уровнем поддержки и долей тех, кто считает, что "беженцы из Украины получают поддержку за счет наших граждан, более слабых и социально уязвимых, которые больше в ней нуждаются" (таких только 41%, один из самых низких уровней в регионе).

Следующими, с заметным отрывом от венгров, идут Латвия, Польша и Литва с 79-82% желающих поддерживать украинцев. В то же время в Литве и Польше 50-52% граждан недовольны тем, что эта поддержка осуществляется за счет снижения финансирования литовцев и поляков соответственно

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В трех странах региона – Румынии, Словакии и Болгарии – количество недовольных выше уровня поддержки. Худшая ситуация в Болгарии с уровнем в 71%/52%.

Ранее сообщалось, что только 40% словаков и 46% болгар верят в нападение РФ на Украину, при этом показатели Венгрии исправились – там большинство людей соглашаются с виной РФ.

Подробно о причинах таких настроений смотрите в видео "Почему Словакия пророссийская" или читайте в статье о сложном соседе Украины.

Темы: ВенгрияУкраинабеженцывойна
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