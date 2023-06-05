Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Венгрии уровень поддержки беженцев из Украины оказался самым высоким в Восточной Европе

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 11:48

Венгерское общество готово продолжать поддерживать людей, бежавших от войны в Украине, и не считает, что средства, которые тратятся на украинцев, надо перенаправить на собственных граждан.

Об этом свидетельствует исследование авторитетной словацкой аналитической организации GLOBSEC, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Организация заказала репрезентативное социологическое исследование в восьми государствах Центральной и Восточной Европы – это Польша, Литва, Латвия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария и Словакия. Оно показало, что в тех государствах, где граждане наиболее охотно поддерживают украинцев, это не совпадает с публичным имиджем правительства этих стран.

Так, Венгрия, которая из-за открыто пророссийской политики правительства Орбана воспринимается украинцами как наиболее враждебное к нам государство ЕС, оказалась наиболее благосклонной к помощи беженцам. 90% венгров согласились с утверждением о том, что "мы должны и дальше поддерживать беженцев из Украины, ведь они бегут от войны".

 
графіка GLOBSEC, адаптація ЄвроПравди

Кроме того, в Венгрии наибольшая дельта между этим уровнем поддержки и долей тех, кто считает, что "беженцы из Украины получают поддержку за счет наших граждан, более слабых и социально уязвимых, которые больше в ней нуждаются" (таких только 41%, один из самых низких уровней в регионе).

Следующими, с заметным отрывом от венгров, идут Латвия, Польша и Литва с 79-82% желающих поддерживать украинцев. В то же время в Литве и Польше 50-52% граждан недовольны тем, что эта поддержка осуществляется за счет снижения финансирования литовцев и поляков соответственно

В трех странах региона – Румынии, Словакии и Болгарии – количество недовольных выше уровня поддержки. Худшая ситуация в Болгарии с уровнем в 71%/52%.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что только 40% словаков и 46% болгар верят в нападение РФ на Украину, при этом показатели Венгрии исправились – там большинство людей соглашаются с виной РФ.

Подробно о причинах таких настроений смотрите в видео "Почему Словакия пророссийская" или читайте в статье о сложном соседе Украины.

Темы: ВенгрияУкраинабеженцывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинский Красный крест отмежевался от международного после критики Зеленского

Российская элита уже не верит, что Путин победит в войне − Bloomberg

Кличко заявил, что его лишают рычагов управления, и обратился в СБУ

ЕС не смог договориться о новом пакете санкций против России – СМИ

Днепр ниже Запорожья престанет быть судоходным

видеоЗеленский прибыл на Херсонщину

Все новости...
Венгрия
В ролике правительства Венгрии о "мире" в Украине Крым стал частью РФ
В МИД Украины ответили Орбану, который снова призывает к переговорам с Россией
Орбан пугает Украину потерями во время контрнаступления и призывает к переговорам с РФ
Последние новости
15:00
Лукашенко рассказал о "подарке", который Россия сделала Западу в войне
14:59
фотоПодпольный "ЦПАУ" в Киеве печатал фальшивые документы и водительские права
14:41
"Администрации" россиян теряют влияние на оккупированных территориях – Маляр
14:41
инфографикаЧетверть украинцев считают, что нужно больше года для победы – опрос
14:36
ГБР задержало экс-нардепа, чей концерн был поставщиком для ВПК РФ после вторжения
14:31
фотоПсевдоволонтер собирал деньги "для ВСУ" и тратил их в казино
14:19
Россияне обстреливают затопленный Херсон
14:14
Воины 3-й штурмовой отбросили оккупантов возле Бахмута на 1,2 км вглубь фронта
14:12
фотоПогибло 28 тысяч рыбин: на Днепропетровщине показали последствия разрушения Каховской ГЭС
13:54
В Британии установили условия для деятельности продавцов криптовалют
Все новости...
Реклама: