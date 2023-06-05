Блінкен: Іран, який допомагає РФ убивати українців, ніколи не отримає ядерної зброї

Сполучені Штати не відкидають жодного варіанта, аби гарантувати, що Іран ніколи не зможе отримати ядерну зброю та ще більше дестабілізувати регіон.

Про це в понеділок на заході, організованому Американсько-ізраїльським комітетом зі зв'язків з громадськістю (AIPAC), заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає кореспондент "Європейської правди".

Наголосивши, що зобов’язання США захищати Ізраїль є "непохитним" і не обговорюється, Блінкен підкреслив, що іранський режим "регулярно погрожує стерти ізраїльтян із лиця землі" та загрожує безпеці всього Близькосхідного регіону.

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"Він (Іран – ред.) експортує свою агресію по всьому регіону й навіть за його межами, зокрема шляхом надання російській армії дронів, які та використовує для вбивства цивільних та руйнування інфраструктури в Україні. Натомість Росія надає Ірану високотехнологічне озброєння",– зауважив держсекретар США.

Він підкреслив, що у зв’язку з цим "Іран не може отримати – і не отримає – ядерної зброї", й для цього Вашингтон готовий застосовувати шлях дипломатії разом із економічним тиском та стримуванням.

"Якщо ж Іран відкидає шлях дипломатії, то, як неодноразово давав зрозуміти президент Байден, розглядаються всі варіанти, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю", – підкреслив голова американської дипломатії.

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Як відомо, в межах угоди 2015 року, від якої тодішній президент США Дональд Трамп відмовився у 2018 році, Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій.

Трамп знову ввів санкції США проти Ірану, що призвело до відновлення Тегераном раніше заборонених ядерних робіт і відродило побоювання США, Європи та Ізраїлю, що Іран може прагнути до створення ядерної бомби. Іран заперечує наявність таких амбіцій.

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