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Блінкен: Іран, який допомагає РФ убивати українців, ніколи не отримає ядерної зброї

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 18:58

Сполучені Штати не відкидають жодного варіанта, аби гарантувати, що Іран ніколи не зможе отримати ядерну зброю та ще більше дестабілізувати регіон.

Про це в понеділок на заході, організованому Американсько-ізраїльським комітетом зі зв'язків з громадськістю (AIPAC), заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає кореспондент "Європейської правди".

Наголосивши, що зобов’язання США захищати Ізраїль є "непохитним" і не обговорюється, Блінкен підкреслив, що іранський режим "регулярно погрожує стерти ізраїльтян із лиця землі" та загрожує безпеці всього Близькосхідного регіону.

"Він (Іран – ред.) експортує свою агресію по всьому регіону й навіть за його межами, зокрема шляхом надання російській армії дронів, які та використовує для вбивства цивільних та руйнування інфраструктури в Україні. Натомість Росія надає Ірану високотехнологічне озброєння",– зауважив держсекретар США.

Він підкреслив, що у зв’язку з цим "Іран не може отримати – і не отримає – ядерної зброї", й для цього Вашингтон готовий застосовувати шлях дипломатії разом із економічним тиском та стримуванням.

"Якщо ж Іран відкидає шлях дипломатії, то, як неодноразово давав зрозуміти президент Байден, розглядаються всі варіанти, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю", – підкреслив голова американської дипломатії.

Як відомо, в межах угоди 2015 року, від якої тодішній президент США Дональд Трамп відмовився у 2018 році, Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій.

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Трамп знову ввів санкції США проти Ірану, що призвело до відновлення Тегераном раніше заборонених ядерних робіт і відродило побоювання США, Європи та Ізраїлю, що Іран може прагнути до створення ядерної бомби. Іран заперечує наявність таких амбіцій.

Читайте також: Зупинка іранського атома: в США обговорюють силову блокаду ядерної програми Тегерана.

Теми: БлінкенСШАІран
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