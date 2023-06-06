Окупанти Криму заговорили про ризики для півострова через підрив Каховської ГЕС
Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для півострова, оскільки Північно-Кримський канал, ймовірно, буде міліти, заявили окупанти Криму.
Джерело: колаборант, так званий очільник Криму Сергій Аксьонов у Telegram, голова Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі марафону новин
Пряма мова Аксьонова: "З приводу ситуації, пов'язаної з підривом Каховської ГЕС. Загрози підтоплення в Криму немає. Однак є ризик, що Північно-Кримський канал буде міліти".
Деталі: Водночас він запевняє, що наразі запаси води в каналі − близько 40 мільйонів кубометрів, а водосховища, з наповненням яких раніше були проблеми, зараз нібито наповнені на близько 80%.
"Питної води більш ніж достатньо. Проводяться роботи з мінімізації втрат води в каналі. Найближчими днями буде зрозуміла динаміка і можливі ризики", − запевняє колаборант.
Деталі: Своєю чергою голова Укргідроенерго Ігор Сирота впевнений, що Кримський канал залишиться без води, і відповідно в тимчасово окупованому Криму будуть проблеми з водопостачанням.
Він додав, що після деокупації Херсонщини та Криму Україні доведеться вирішувати це питання, і "вирішувати дуже швидко".
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Передісторія:
- Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію. Повністю зруйнована гребля і машинна зала ГЕС. Вода рухається великим потоком і дуже швидко. ГЕС відновленню не підлягає.
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
- У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.
- Станом на 7:30 6 червня вісім населених пунктів та один мікрорайон Херсона були затоплені повністю або частково у результаті підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. В обід стало відомо, що затоплені вже 24 населені пункти.
- Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.
- Збройні сили України запевняють, що підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить Силам оборони і далі звільняти окуповані території.