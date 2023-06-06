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Окупанти Криму заговорили про ризики для півострова через підрив Каховської ГЕС

Ірина БалачукВівторок, 6 червня 2023, 15:13
Окупанти Криму заговорили про ризики для півострова через підрив Каховської ГЕС
Північно-кримський канал. Фото radiosvoboda.org

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для півострова, оскільки Північно-Кримський канал, ймовірно, буде міліти, заявили окупанти Криму.

Джерело: колаборант, так званий очільник Криму Сергій Аксьонов у Telegram, голова Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі марафону новин

Пряма мова Аксьонова: "З приводу ситуації, пов'язаної з підривом Каховської ГЕС. Загрози підтоплення в Криму немає. Однак є ризик, що Північно-Кримський канал буде міліти".

Деталі: Водночас він запевняє, що наразі запаси води в каналі − близько 40 мільйонів кубометрів, а водосховища, з наповненням яких раніше були проблеми, зараз нібито наповнені на близько 80%.

"Питної води більш ніж достатньо. Проводяться роботи з мінімізації втрат води в каналі. Найближчими днями буде зрозуміла динаміка і можливі ризики", − запевняє колаборант.

Деталі: Своєю чергою голова Укргідроенерго Ігор Сирота впевнений, що Кримський канал залишиться без води, і відповідно в тимчасово окупованому Криму будуть проблеми з водопостачанням.

Він додав, що після деокупації Херсонщини та Криму Україні доведеться вирішувати це питання, і "вирішувати дуже швидко".

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Теми: КримКаховська ГЕСвода
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