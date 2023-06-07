Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Херсоні зруйновані основні водозабори, вода продовжує прибувати

Тетяна ЛозовенкоСереда, 7 червня 2023, 13:19
У Херсоні зруйновані основні водозабори, вода продовжує прибувати
Херсонщина, фото Мост

Станом на ранок в Херсоні вже затоплені 17 свердловин, 6 насосних станцій каналізації та зруйновані два основних водозабори; вода продовжує прибувати.

Джерело: Укрінформ із посиланням на заяву директора міського комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсон" Олексія Савченка під час брифінгу

Пряма мова: "Станом на вчорашній день (6 червня) в місті залишалося 50 тисяч з 300 тисяч людей. На ранок 7 червня затоплені та знеструмлені низка об’єктів водопостачання, на Карантинному острові – усі. 

Зокрема, затоплені 17 свердловин та зруйновані два водозабори – основних, які подавали воду в місто. Станом на 9 ранку – вода продовжує прибувати. Існує загроза затоплення ще однієї насосної станції водопроводу".

Деталі: За його словами, також затоплені і знеструмлені 6 насосних станції каналізації, в тому числі та, яка забезпечувала водовідведення центру міста (майже 100 тисяч людей).

За довоєнними розрахунками, без централізованого водопостачання у Херсоні залишилось 30 тисяч жителів. "Укрінформ" зазначає, що мова йде про мікрорайон Острів, висота затоплення якого становить приблизно 1,50 м., без водовідведення – 170 тисяч людей.

Савченко повідомив, що водоканал докладає максимум зусиль для забезпечення водопостачання та водовідведення міста. Виконується відкатка води з об’єктів, які потрапили в зону підтоплення, з використанням генераторів та відповідного обладнання. Міські очисні споруди працюють в штатному режимі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ХерсонводакатастрофиКаховська ГЕС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Руйнування Каховської ГЕС: до Криму вода не надходитиме щонайменше рік – "Укргідроенерго"

Контрнаступ: Міноборони вже нарахувало 7 звільнених населених пунктів

Кулеба: Партнери не сумніваються, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС

мапаУкраїна наступає на кількох напрямках, але з перемінним успіхом – західні ЗМІ

Мінна небезпека зросла на узбережжі Одещини

відеоДрон знищив супутникову систему зв’язку росіян: у Мінцифри показали відео

Усі новини...
Херсон
Ночували на даху: як відбувається евакуація з Херсона
Росіяни вдарили під час евакуації з затопленого району Херсона: є поранені
Як вплине на енергосистему катастрофа на Каховській ГЕС: головне
Останні новини
23:44
Новий президент Латвії: перепоною для вступу України до НАТО є не Угорщина
23:35
Як виховувати дитину одному – поради психологів
23:28
ЗСУ за тиждень взяли під контроль 16 кв. км на Бахмутському напрямку – Маляр
23:17
ЗМІ: США у вівторок оголосять про нову військову допомогу Україні, зокрема БМП
23:09
Розпад Росії після війни можливий, але є й інші сценарії – глава МЗС Латвії
22:55
Результати невтішні: Зеленський анонсував "проєкти рішень" щодо відповідальних за укриття
22:44
Макрон: Контрнаступ України може тривати "тижні, а то й місяці"
22:33
Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно
22:17
США просувають реформу Радбезу ООН: більше постійних членів, але без права вето – WP
21:58
фотоРосіяни вдарили по місту на Донеччині: є загиблий та поранені
Усі новини...
Реклама: