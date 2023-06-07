У Херсоні зруйновані основні водозабори, вода продовжує прибувати

Станом на ранок в Херсоні вже затоплені 17 свердловин, 6 насосних станцій каналізації та зруйновані два основних водозабори; вода продовжує прибувати.

Джерело: Укрінформ із посиланням на заяву директора міського комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсон" Олексія Савченка під час брифінгу

Пряма мова: "Станом на вчорашній день (6 червня) в місті залишалося 50 тисяч з 300 тисяч людей. На ранок 7 червня затоплені та знеструмлені низка об’єктів водопостачання, на Карантинному острові – усі.

Зокрема, затоплені 17 свердловин та зруйновані два водозабори – основних, які подавали воду в місто. Станом на 9 ранку – вода продовжує прибувати. Існує загроза затоплення ще однієї насосної станції водопроводу".

Деталі: За його словами, також затоплені і знеструмлені 6 насосних станції каналізації, в тому числі та, яка забезпечувала водовідведення центру міста (майже 100 тисяч людей).

За довоєнними розрахунками, без централізованого водопостачання у Херсоні залишилось 30 тисяч жителів. "Укрінформ" зазначає, що мова йде про мікрорайон Острів, висота затоплення якого становить приблизно 1,50 м., без водовідведення – 170 тисяч людей.

Савченко повідомив, що водоканал докладає максимум зусиль для забезпечення водопостачання та водовідведення міста. Виконується відкатка води з об’єктів, які потрапили в зону підтоплення, з використанням генераторів та відповідного обладнання. Міські очисні споруди працюють в штатному режимі.