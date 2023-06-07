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Німеччина повідомила про відправлення в Україну всюдиходів і боєприпасів до Gepard

"Європейська правда"Середа, 7 червня 2023, 18:21
Німеччина повідомила про відправлення в Україну всюдиходів і боєприпасів до Gepard
Гусеничний всюдихід Bandvagn 206. Фото Мілітарний

Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли, серед іншого, вісім гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206.

Це випливає з інформації на сайті уряду ФРН станом на вівторок, пише "Європейська правда".

Україна також отримала від Німеччини дві тисячі боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard, 14 розвідувальних безпілотників Vector, 14 захищених автомобілів для охорони кордону і три системи виявлення безпілотників.

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Крім того, серед німецької допомоги згадуються два сідельні тягачі 8x8 HX81 та два напівпричепи, а ще 11 тисяч сухпайків.

Раніше стало відомо, що Федеральне міністерство оборони Німеччини доручило збройовому концерну Rheinmetall підготувати до транспортування понад 20 бойових машин піхоти Marder.

Також до кінця липня має бути відправлена перша партія з 10 000 35-міліметрових боєприпасів для зенітного танка Gepard, який вкрай необхідний Україні. Загалом Rheinmetall має контракт на поставку 300 000 патронів.

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Теми: Німеччинадопомога Українізброя
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