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Германия сообщила об отправке в Украину вездеходов и боеприпасов к Gepard

"Европейская правда"Среда, 7 июня 2023, 18:21
Германия сообщила об отправке в Украину вездеходов и боеприпасов к Gepard
Гусеничный вездеход Bandvagn 206. Фото Милитарный

В течение последней недели Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли, среди прочего, восемь гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206.

Это следует из информации на сайте правительства ФРГ по состоянию на вторник, пишет "Европейская правда".

Украина также получила от Германии две тысячи боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard, 14 разведывательных беспилотников Vector, 14 защищенных автомобилей для охраны границы и три системы обнаружения беспилотников.

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Кроме того, среди немецкой помощи упоминаются два седельных тягача 8x8 HX81 и два полуприцепа, а еще 11 тысяч сухпайков.

Ранее стало известно, что Федеральное министерство обороны Германии поручило оружейному концерну Rheinmetall подготовить к транспортировке более 20 боевых машин пехоты Marder.

Также до конца июля должна быть отправлена первая партия из 10 000 35-миллиметровых боеприпасов для зенитного танка Gepard, который крайне необходим Украине. В целом Rheinmetall имеет контракт на поставку 300 000 патронов.

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Темы: Германияпомощь Украинеоружие
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