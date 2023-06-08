За добу окупанти 17 разів обстріляли Сумщину: є руйнування

Протягом 7 червня російські окупанти здійснили 17 обстрілів Сумської області, зафіксовано 153 вибухи, пошкоджені майно підприємства та адмінбудівля.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: В Есманській громаді зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

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У Зноб-Новгородській громаді був мінометний обстріл (12 вибухів) та артобстріл (33 вибухи).

По Середино-Будській громаді здійснено обстріл з міномету (31 вибух). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено адмінбудівлю сільради, сільську церкву, колишній дитячий садок.

На територію Шалигинської громади ворог скинув 5 мін.

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По Юнаківській громаді росіяни били з мінометів (29 вибухів) та артилерії (5 вибухів).

У Великописарівській громаді був артобстріл (11 вибухів).

По Миропільській громаді здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).

На територію Хотінської громади росіяни скинули 7 мін. Внаслідок обстрілу пошкоджено склади підприємця, вантажівку, а також знищено 4 т пшениці.