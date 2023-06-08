За добу окупанти 17 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
Протягом 7 червня російські окупанти здійснили 17 обстрілів Сумської області, зафіксовано 153 вибухи, пошкоджені майно підприємства та адмінбудівля.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: В Есманській громаді зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
У Зноб-Новгородській громаді був мінометний обстріл (12 вибухів) та артобстріл (33 вибухи).
По Середино-Будській громаді здійснено обстріл з міномету (31 вибух). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено адмінбудівлю сільради, сільську церкву, колишній дитячий садок.
На територію Шалигинської громади ворог скинув 5 мін.
По Юнаківській громаді росіяни били з мінометів (29 вибухів) та артилерії (5 вибухів).
У Великописарівській громаді був артобстріл (11 вибухів).
По Миропільській громаді здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).
На територію Хотінської громади росіяни скинули 7 мін. Внаслідок обстрілу пошкоджено склади підприємця, вантажівку, а також знищено 4 т пшениці.