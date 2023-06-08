За сутки оккупанты 17 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения

В течение 7 июня российские оккупанты совершили 17 обстрелов Сумской области, зафиксировано 153 взрыва, повреждены имущество предприятия и админздание.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Эсманской громаде зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).

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В Зноб-Новгородской громаде был минометный обстрел (12 взрывов) и артобстрел (33 взрыва).

По Середино-Будской громаде осуществлен обстрел из миномета (31 взрыв). В результате одного из обстрелов повреждены админздание сельсовета, сельская церковь, бывший детский сад.

На территорию Шалигинской громады враг сбросил 5 мин.

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По Юнаковской громаде россияне били из минометов (29 взрывов) и артиллерии (5 взрывов).

В Великописаревской громаде был артобстрел (11 взрывов).

По Миропольской громаде осуществлен минометный обстрел (6 взрывов).

На территорию Хотинской громады россияне сбросили 7 мин. В результате обстрела повреждены склады предпринимателя, грузовик, а также уничтожено 4 т пшеницы.