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Псевдоволонтер збирав гроші "для ЗСУ" і витрачав їх у казино

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 червня 2023, 14:31
Псевдоволонтер збирав гроші для ЗСУ і витрачав їх у казино
фото прокуратури

На Миколаївщині викрили псевдоволонтера, який збирав гроші для ЗСУ під виглядом відомого благодійного фонду.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Злочинну схему організував 26-річний мешканець Миколаївської області.

Молодик розміщував на каналі ютуб ролики відомого благодійного фонду із закликами перераховувати кошти нібито на потреби однієї з штурмових бригад.

До відео аферист додавав текст із реквізитами для перерахування коштів, вказуючи підконтрольні йому рахунки.

За попередніми даними, у такий спосіб зловмиснику вдалось заволодіти понад 1 млн гривень коштів громадян. Суми внесків були від 1 гривні до 800 грн. Кількість потерпілих, за попередніми даними, може сягати близько 2 тисяч громадян.

Отримані пожертви шахрай витрачав у віртуальних казино та на розкішне життя.

ВІДЕО ДНЯ

Зловмисника затримали на території міста Новий Буг Миколаївської області.

За місцем мешкання фігуранта провели обшук та вилучили докази злочинної діяльності: грошові кошти у сумі понад 25 000 гривень та 9500 доларів США, мобільні телефони, банківські картки, на які здійснювався переказ "благодійних" коштів, ноутбук та системний блок, на яких присутні відеофрагменти, які використовувались для публікацій на ютуб-каналі.

 

Наразі псевдоволонтеру повідомлено про підозру в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Встановлюється коло осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій.

Теми: шахрайствоКиїв
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