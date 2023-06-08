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Підпільний "ЦНАП" у Києві друкував фальшиві документи і водійські права

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 червня 2023, 14:59
Підпільний ЦНАП у Києві друкував фальшиві документи і водійські права
фото СБУ

Правоохоронці викрили у Києві підпільний "ЦНАП", який продавав фальшиві паспорти та водійські права.

Джерело: пресслужби СБУ та Офісу генерального прокурора

Деталі: Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві підпільний цех з виготовлення і продажу підроблених документів, печаток і штампів України та Євросоюзу.

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Встановлено, що організатор незаконного бізнесу пропонував своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а також акти права власності на землю.

 

Крім того, він продавав фіктивні дипломи про закінчення вищих закладів освіти України.

Готову фальшиву продукцію продавав через хакерську платформу "Darknet".

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За даними СБУ, вартість підробки становила від 300 до 7 тисяч доларів. Сума залежала від складності документа і терміновості його виготовлення.

Щомісяця обороти нелегальної "майстерні" сягали до 50 і більше "документів".

За даними слідства, незаконну діяльність організував столичний підприємець. "Виробничі потужності" облаштував у заздалегідь орендованій для цього квартирі.

 

Серед основних клієнтів зловмисника були ухилянти та особи з хакерського середовища, які використовували фальшивки для прикриття протиправної діяльності.

Під час проведення санкціонованих обшуків силовики вилучили інструменти та обладнання для виготовлення фіктивних документів, мобільні телефони, комп’ютерну техніку тощо.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Теми: шахрайствоКиївСБУОфіс генпрокурора
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