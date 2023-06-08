Подпольный "ЦПАУ" в Киеве печатал фальшивые документы и водительские права

Правоохранители разоблачили в Киеве подпольный "ЦПАУ", который продавал фальшивые паспорта и водительские права.

Источник: пресс-службы СБУ и Офиса генерального прокурора

Детали: Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве подпольный цех по изготовлению и продаже поддельных документов, печатей и штампов Украины и Евросоюза.

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Установлено, что организатор незаконного бизнеса предлагал своим клиентам фальшивые паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, а также акты права собственности на землю.

Кроме того, он продавал фиктивные дипломы об окончании высших учебных заведений Украины.

Готовую фальшивую продукцию продавал через хакерскую платформу "Darknet".

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По данным СБУ, стоимость подделки составляла от 300 до 7 тысяч долларов. Сумма зависела от сложности документа и срочности его изготовления.

Ежемесячно обороты нелегальной "мастерской" достигали до 50 и более "документов".

По данным следствия, незаконную деятельность организовал столичный предприниматель. "Производственные мощности" обустроил в заранее арендованной для этого квартире.

Среди основных клиентов злоумышленника были уклонисты и лица из хакерской среды, которые использовали фальшивки для прикрытия противоправной деятельности.

Во время проведения санкционированных обысков силовики изъяли инструменты и оборудование для изготовления фиктивных документов, мобильные телефоны, компьютерную технику и тому подобное.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.