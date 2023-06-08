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Подпольный "ЦПАУ" в Киеве печатал фальшивые документы и водительские права

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 июня 2023, 14:59
Подпольный ЦПАУ в Киеве печатал фальшивые документы и водительские права
фото СБУ

Правоохранители разоблачили в Киеве подпольный "ЦПАУ", который продавал фальшивые паспорта и водительские права.

Источник: пресс-службы СБУ и Офиса генерального прокурора

Детали: Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве подпольный цех по изготовлению и продаже поддельных документов, печатей и штампов Украины и Евросоюза.

Установлено, что организатор незаконного бизнеса предлагал своим клиентам фальшивые паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, а также акты права собственности на землю.

 

Кроме того, он продавал фиктивные дипломы об окончании высших учебных заведений Украины.

Готовую фальшивую продукцию продавал через хакерскую платформу "Darknet".

По данным СБУ, стоимость подделки составляла от 300 до 7 тысяч долларов. Сумма зависела от сложности документа и срочности его изготовления.

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Ежемесячно обороты нелегальной "мастерской" достигали до 50 и более "документов".

По данным следствия, незаконную деятельность организовал столичный предприниматель. "Производственные мощности" обустроил в заранее арендованной для этого квартире.

 

Среди основных клиентов злоумышленника были уклонисты и лица из хакерской среды, которые использовали фальшивки для прикрытия противоправной деятельности.

Во время проведения санкционированных обысков силовики изъяли инструменты и оборудование для изготовления фиктивных документов, мобильные телефоны, компьютерную технику и тому подобное.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Темы: мошенничествоКиевСБУОфис генпрокурора
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